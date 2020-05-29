2020-05-29T11:42:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 мая: заболевшие в новом районе

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 мая включает в себя уже 34 территории [карта]
Мария КНЯЗЕВА
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 мая: заболевшие в новом районеКарта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 мая: заболевшие в новом районеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 мая сообщает о том, что в Приангарье территорий, куда не добралась еще инфекция, осталось немного. Вирус проник уже в 34 района и города.

«Чистыми» на карте распространения коронавируса в Иркутской области на 29 мая остаются Казачинско-Ленский, Мамско-Чуйский, Жигаловский, Качугский и Тулунский районы. Там пока ни одного случая заражения. Еще вчера в их числе был и Чунский район, но, увы, сегодня стало известно, что там подтвердился один случай заражения по контакту.

Также еще в нескольких районах все больные выздоровели – это жители Нукутского, Зиминского, Аларского, Осинского районов. Но останутся ли они отмеченными на карте зеленым цветом предугадать сложно. В пример можно привести Шелеховский район, где все четверо заболевших выздоровели, а спустя какое-то время диагноз COVID-19 подтвердился у одного жителя по контакту. И сегодня там уже 16 зараженных.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 мая: в региональном центре 735 случаев

С начала распространения коронавируса в столице Приангарья случаев инфицирования зафиксировано уже 735. Выздоровели пока малая часть из них – 195. Также в Иркутске скончались 17 человек с коронавирусом – семерых сгубил COVID-19, причиной смерти еще 10 зараженных стали иные заболевания, не связанные с инфекцией. В общей сложности в регионе зарегистрировано 11 смертей от новой коронавирусной инфекции, и такое же число заразившихся умерли от других тяжелых болезней.

Вирус в Иркутск был привезен из Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатки, из Киренского района. По контакту в столице Приангарья заболели 368 человек.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 мая: больше половины госпитализированных – вахтовики

29 мая в регионе в числе заболевших коронавирусом числятся 672 вахтовика. Всего в больницах Иркутской области – 1333 человека. В Усть-Куте сейчас 300 больных рабочих, в Бодайбо – 125, в Иркутском районе – 107, в Иркутске – 115, также небольшое количество работающих вахтовым методом больны в Ангарске и Братске.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 мая: смотрите в каких районах сколько случаев заражения

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 мая. Фото: оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 мая. Фото: оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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