Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 мая: режим самоизоляции продлен, регион на 2 месте в СФО по росту случаев COVID

Коронавирус в Иркутске, 30 мая. Накануне основной новостью стало сообщение о продлении режима самоизоляции в регионе до 14 июня. Такое решение принято по настоянию санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Приангарья. Объясняется оно тем, что продолжается очень серьезный рост заболеваемости. По последним данным, он уже в районе 1700 случаев. А показатель заболеваемости, еще пару недель назад совсем невысокий, составляет 69,1 на 100 тысяч населения.

Коронавирус в Иркутске, 30 мая: о продлении режима самоизоляции

Несмотря на то, что большинство заболевших — вахтовики, которые и так живут довольно изолированно, глава региона отметил, что опасность сохраняется для всех жителей Иркутской области.

– Особое внимание необходимо уделить представителям группы риска - людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Мы не должны допустить новых очагов болезни, - подчеркнул врио Губернатора Игорь Кобзев.

По информации регионального Роспотребнадзора, за последнее время значительно увеличилось число случаев распространения коронавируса внутри региона.

Прежде всего от жителей требуется сохранять необходимые в новых условиях гигиенические меры. Это и социальная дистанция, и маски, обязательные в магазинах и транспорте.

Коронавирус в Иркутске, 30 мая: регион на втором месте в рейтинге сибирских регионов с высоким приростом случаев инфекции

Исследования федерального информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом только подтверждают правильность этого решения.

«В Иркутской области за прошедшую неделю было подтверждено 635 диагнозов «коронавирус», общее число выявленных случаев выросло в 1,7 раза. Прирост за неделю с 23 по 29 мая ниже, чем за предыдущую (тогда показатель был 1,8). Тем не менее на 29 мая показатель в Приангарье намного выше, чем в Росии (1,2) и в Сибири в целом (1,4). », - отмечают в центре.

Такую заболеваемость дает вахта. Во всей Сибири только в Тыве число случаев коронавируса увеличилось больше - в 1,8 раза. Наименьший прирост за прошедшую неделю — в республиках Алтай и Хакасия. Здесь он равен среднему по стране — 1,2.

Коронавирус в Иркутске, 30 мая: вспышка среди вахтовиков под контролем

Количество больных, конечно, растет по-прежнему. В Усть-Куте их уже больше 300. Но оно увеличивается там же, где заболевание уже зарегистрировано.

-Мы полностью локализовали все очаги. Лечение сотрудников компании проводится в Усть-Куте и Братске. В основном все заразившиеся переносят заболевание в легкой форме. Врачи полностью контролируют ситуацию, - рассказал глава региона.

Что касается районной больницы Усть-Кута, в ней будет проведен капремонт. Кроме того, совместно с работающей здесь компанией построят новый инфекционный корпус.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 30 мая 2020 года.