Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 30 мая: заразившиеся еще в трех районах.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 30 мая наглядно демонстрирует, что территорий, куда не добрался вирус, остались единицы. Очаги инфекции есть уже в 36 района и города.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 30 мая: свободны от вируса три района

«Чистыми» на карте распространения коронавируса в Иркутской области на 30 мая остаются лишь Мамско-Чуйский, Жигаловский и Качугский районы. Там не зафиксировано еще ни одного случая заражения. Также еще в нескольких районах все больные выздоровели – это жители Нукутского, Зиминского, Аларского, Осинского районов.

Скорее всего, если темпы распространения инфекции не снизятся, то COVID-19 доберется и в самые отдаленные уголки. Его распространение пока сдерживает то, что жители региона стали гораздо меньше ездить.

За последние сутки появился очаг инфекции в Казачинско-Ленском районе — здесь заболел один человек, и по два — в Балаганском районе и в Тулуне. Удастся ли оставить эти очаги единичными, как в части других территорий, покажет время.

Пока по-прежнему только по одному случаю заражения зафиксировано в Чунском районе, Тайшете, Баяндае, в Ольхонском и Черемховском районах. По два больных — в Катанге и Зиме. В это же время очень быстро растет распространение очагов заражения в Свирске — уже 11, по 8- в Слюдянском районе и Бохане. В Шелеховском районе также растет число случаев инфекции — сейчас уже 21.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 мая: в областном центре 760 случаев

За сутки «прибавка» больных в Иркутске — 25 человек. С начала распространения коронавируса в столице Приангарья зарегистрировано уже 760. Называть опасные районы не стоит — вирус есть везде. Поэтому меры предосторожности строго обязательны. Выздоровели пока 199, это чуть больше 20%. . Также в Иркутске скончались 17 человек с коронавирусом – семеро от COVID-19, причиной смерти еще 10 зараженных стали иные заболевания, не связанные с инфекцией. В общей сложности в регионе зарегистрировано 11 смертей от новой коронавирусной инфекции, и 12 заразившихся умерли от других тяжелых болезней.

Источники первоначального заражения в регионе — приехавшие со всей страны и из-за границы. Но вирус давно распространяется в городской среде. Именно так его подхватили 390 человек. В списке больных также люди из обсерватора и вахтовики.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 29 мая: больше половины из тех, кто лечится – вахтовики и приезжие

29 мая в регионе в списке тех, кто лечится от коронавируса значатся 706 вахтовиков. Всего в больницах Иркутской области – 1409 человек. Половина! Плюс еще больше сотни больных — из обсерваторов.

В Усть-Куте сейчас 321 случай, больных рабочих — 297, в Бодайбо – 136, в Иркутском районе – 107, в Иркутске – 116, есть заболевшие рабочие и в других районах, прежде всего в Братске и Ангарске.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 30 мая: смотрите в каких районах сколько случаев заражения