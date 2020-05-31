2020-05-31T19:54:30+03:00
День Победы в Иркутске

26 июля – новая дата акции «Бессмертный полк» в Иркутске 2020: как принять участие и где пройдет

Стала известна новая дата акции «Бессмертный полк» в Иркутске 2020: рассказываем, где и как пройдет
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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26 июля – новая дата акции «Бессмертный полк» в Иркутске 2020: как принять участие и где пройдет.26 июля – новая дата акции «Бессмертный полк» в Иркутске 2020: как принять участие и где пройдет.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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26 июля – новая дата акции «Бессмертный полк» в Иркутске 2020. 9 мая жители города смогли только выставить портреты своих дедов и прадедов, громивших фашистов в Великую Отечественную в окнах и на балконах. Любимое горожанами шествие памяти, в котором принимало участие до 50 тысяч человек, пришлось отменить из-за вспышки коронавируса. Болезнь до сих пор распространяется в регионе и пока только подходит к своему пику. Но уже сказано твердо - «Бессмертному полку» быть.

А уж как пройдет акция «Бессмертный полк» в Иркутске 2020, новая дата которой назначена на 26 июля, всем известно. Традиции есть и их никто не отменял. Ровно так, как иркутяне собирались пройти по городу 9 мая. Правда, конечно, придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Впрочем, к тому времени ( а в запасе еще 2 месяца) коронавирус должен пойти на убыль.

И сибиряки, взяв в руки штендеры с фотографиями своих предков, воевавших в годы Великой Отечественной войны за мирное небо над головой для нас с Вами, пройдут колонной по центральным улицам города. Это дань памяти подвигу героев фронтовиков — тех, кто брал Берлин и Кенигсберг, кто воевал с Квантунской армией в 1945. И именно с этим лозунгом «Мы помним», Бессмертный полк в Иркутске 2020 пройдет по городу 26 июля.

И тут уж точно, «место встречи изменить нельзя». Как всегда, общий сбор участников состоится на пересечении улиц Советская и Декабрьских Событий - у танка «Иркутский комсомолец». Старт колонны всегда был в 10.30. А формировать ее ряды начинают за час до шествия.

- Приятно, что для многих участников акции пройти 9 мая с «Бессмертным полком» стало доброй традицией, - рассказывает координатор движения «Бессмертный полк» в Иркутске Иван Занько. – Приходят целыми семьями, многие берут с собой детей.

Итак, организационные подробности еще решаются, но в любом случае Бессмертный полк в Иркутске 2020 двинется колонной 26 июля в 10.30 вниз по улице Декабрьских событий до Московских ворот и дальше к скверу им. Кирова. Оцените свои силы, есть маршрут короче, он начинается от Московских ворот около в 11.30 в сторону сквера Кирова.

Регистрироваться участникам акции Бессмертный полк в Иркутске 2020, новая дата которой - 26 июля - не нужно. Надо всего лишь прийти вовремя! Ведь это наша общая Победа. Всю свежую информацию, которая будет появляться по этому поводу в ближайшее время, читайте здесь же. Сохраните себе ссылку!

ИСТОЧНИК KP.RU

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