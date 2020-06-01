2020-06-01T12:03:15+03:00
Общество

Иркутяне активнее стали покупать диваны, сидя дома в пандемию

Спрос на них вырос в Иркутске на 44%
Яна ЛИСИНА
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Карантин на диване: в Иркутске подскочил спрос на диваны в пандемию.Карантин на диване: в Иркутске подскочил спрос на диваны в пандемию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Что ж, диван для многих то место, где теперь проводят больше всего времени. А тем более это становится явным в пандемию. В режиме самоизоляции на нем и отдохнуть можно, и поработать вполне. И, надо сказать, товар популярный. По данным сайта объявлений Авито, спрос на этот вид мебели в Иркутске в мае вырос на 44%, в то время как в целом по России – на 20%.

А вот еще одна из причин возросшей популярности диванов. Маркетологи считают, что многие переехали загород и стали обустраивать свои дома и дачи. Ну а мебель стали присматривать подешевле, поддержанную, на ресурсах, где и поторговаться можно. Плюс те, кто остался в городе, начали активнее обустраивать свое «гнездышко». К тому же свою роль сыграл флешмоб в социальных сетях «Какой ты диван?».

Особенный ажиотаж на диваны также отмечен в Ижевске, где интерес пользователей увеличился почти в 2, а еще в Уфе Ульяновске, Саратове, Воронеже, Тюмени. А вот Москва стала антилидером, причем это единственный город в России, где спрос на диване не вырос, а упал.

Больше стало и объявлений о продаже диванов. Так, в Иркутске их количество увеличилось на 11%. За сколько продают? В среднем за 14 400 руб. И это всего на 200 рублей меньше, чем в среднем по России. Потрепанный можно купить даже от 500 рублей (ну совсем не очень, откровенно говоря), а вот предложений от 5 до 10 тысяч рублей, действительно, много.

ИСТОЧНИК KP.RU

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