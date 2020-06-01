В Иркутске подорожали масло и гречка, а яйца подешевели

Специалисты по статистике подсчитали, как в Иркутске изменились цены на продукты в апреле и мае, то есть во время пандемии коронавируса. Разбираемся, какие продукты подорожали, а какие, наоборот, стали доступнее.

Свежие овощи и фрукты сейчас важны в рационе, чтобы укреплять иммунитет. Но увы, они сезонно дорожают. Прошлогодние запасы на складах на исходе, а новый урожай будет еще не скоро. Поэтому лук обойдется в 45 рублей, это на семь выше, чем в апреле. Кило свежих яблок будет стоить на пять рублей больше, чем пару месяцев назад - 153. Немного поднялся в цене картофель – за килограмм в среднем отдадите 35 рублей.

Набрала в цене и молочка. К концу мая заметнее всего подскочила средняя стоимость сливочного масла - с 706 до 714 рублей за килограмм. Творог в апреле стоил в среднем 341 рубль за килограмм, а теперь - 348. Сыр подорожал на шесть рублей, до 559 за кило. А маргарин – на три, до 145 рублей. Литр подсолнечного масла подорожал на два рубля, до сотни.

Мясо – тоже важный продукт в меню. Говядина подорожала на четыре рубля, и теперь стоит 353 за кило. А свинина, прибавив стоимости два рубля, обойдется в 307 рублей. Из круп сильнее всего, на пять рублей, поднялась средняя цена на гречку – до 75. На рубль подорожал рис, вермишель и мороженая рыба.

Но не все продукты повысились в цене. Пастеризованное молоко осталось с прежним ценником – около 59 рублей за литр. Не изменилась стоимость охлажденных и замороженных кур, они стоят в среднем 177 рублей за кило, и сметаны - 296. Кое на чем даже удастся сэкономить. Так, к концу мая на рубль подешевела пшенка, на два – вареная колбаса, на семь рублей – капуста, и на целых восемь – яйца.

И еще напомним, что на полках магазинов можно найти продукты по фиксированной цене.

- Это хлеб, куры, колбаса, молоко, сметана, кефир, сливочное масло, яйца, продукция переработки, соль, мука, макароны, йогурты, чай, кофе, соки - в основном, товары местных производителей, - сообщали в правительстве Иркутской области. - Их стоимость заморозили до 1 августа, ведь из-за пандемии коронавируса доходы у людей могли снизиться.

Кстати, по данным Томскстата на конец мая, в Иркутске многие продукты дороже, чем в других крупных сибирских городах. Например, у нас самые высокие цены на пшеничный хлеб, сливочное масло, сметану, охлажденные куры, картофель и сахар-песок. Почему? Как нам уже поясняли специалисты, мука и сахар – привозные, поэтому обходятся иркутянам не так уж дешево. А молочные продукты и куры на наших прилавках, наоборот, есть местного производства, более качественные, и поэтому ценники на них оправданно выше.

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