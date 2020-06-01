Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 июня: вирус еще в одном районе

Приангарье снова дало мощный прирост по числу зарегистрированных больных коронавирусом: плюс 210 за прошедшие сутки, общее число инфицированных 1979. Это много даже для регионов Сибири, где сейчас идет подъем инфекции. Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 июня дает представление о том, в каких районах и почему больше больных.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 июня: где нет больных

За прошедшие сутки потерял свой статус территории, в которой нет коронавируса, Качуг. Есть один случай заражения. Остались до сих пор в числе территорий, где никогда не был зарегистрирован вирус Жигалово, Чуна и Мама. Также выздоровели все заболевшие в Осинском, Зиминском, Аларском, Нукутском районах.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 июня: Иркутск - опасная зона

В Иркутске по-прежнему, несмотря на действующий масочный режим, в маршрутках и в магазинах можно встретить людей без масок. Это очень опасно. В городе уже 821 случай инфекции, а, значит, шанс встретить больного достаточно высок. Надо иметь в виду, что ежедневно растет число заразившихся, за прошедшие сутки еще на 45. И как правило, речь идет о местных контактах - их 469. Выписаны из больниц и вылечены 229 горожан, это примерно 25%. Умерли от вируса 7, а всего с таким диагнозом - 18.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 июня: болеет север

На втором месте по заболевшим - вахтовики из Усть-Кута. Но важно отметить, что пока на их счету прирост заболеваемости. Сейчас в районе числится 499 заразившихся, из них 15 - местные, подхватившие вирус по контакту, остальные - рабочие. Причем за последние сутки количество больных выросло на 82. В Бодайбо, где в артелях и на приисках также болеют золотодобытчики из других регионов уже 214 случаев заражения. Рост за сутки практически такой же, как Иркутске - плюс 44. В Братске из 77 случаев болезни - 29 диагнозов у приезжих, среди которых 24 вахтовика. Впрочем, есть приезжие рабочие и под Иркутском, здесь больны 108 вахтовиков.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 июня: очаги заражения разрастаются

В Ангарске удалось приостановить рост числа заболевших. Всего случаев 46, но 21 человек уже здоров, плюс 9 человек из обсерватора. А вот в Эхирит- Булагатском районе уже 25 случаев заражения, есть трое выздоровевших. В Свирске 23. В Шелехове столько же, но четверо давно вылечились. В Куйтуне уже 19 случаев болезни, четверо выписались из больниц, один умер. В Черемхово 16, но половина выздоровели. По 14 в Усть-Илимске ( болеют до сих пор четверо) и в Братском районе ( здесь выписались уже двое).

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 июня поможет внимательно рассмотреть, в каком районе какая ситуация.