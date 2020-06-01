2020-06-01T15:40:08+03:00
Недвижимость

«Иркутская энергосбытовая компания» продлевает действие специальных мер поддержки для жителей региона

Они смогут обратиться за рассрочкой платежей и списать ранее начисленные пени.
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Компания приняла решение продлить действие мер поддержки, введенных с 1 апреля 2020 года и списать задолженность по пени при полной оплате услуг. После оплаты всей задолженности, сложившейся на 01 июня, будут списаны ранее начисленные пени.

Компания просит клиентов быть ответственными и своевременно оплачивать коммунальные услуги. Для удобства потребителей работают дистанционные способы обслуживания с возможностью онлайн-оплаты:

- личный кабинет на сайте компании: www./sbyt.irkutskenergo.ru/;

- мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (Ios, Android);

- Cбербанк онлайн;

- Сбербанк онлайн – услуга автоплатеж;

- Система сбора и обработки платежей «Город» на сайте www.uplati.ru;

- Viber-бот.

Компания напоминает, что для всех потребителей, попавших в сложную жизненную ситуацию, готовы предоставить рассрочку на оплату коммунальных услуг. Специалисты компании рассматривают такие обращения в индивидуальном порядке.

Оформить рассрочку можно, не выходя из дома, через дистанционные сервисы:

– личный кабинет (https://sbyt.irkutskenergo.ru/, вкладка «Обратная связь»);

- мобильное приложение Иркутскэнергосбыт Ios и Android (вкладка «Задать вопрос»);

- электронную почту обслуживающего вас отделения https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2745.html.

При обращении необходимо:

- написать заявление (с указанием контактных данных);

- предоставить сканированные копии паспорта и свидетельства о праве собственности на квартиру;

- прикрепить чек об оплате 30% от суммы долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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