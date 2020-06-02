Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 июня: регион уже на 5 месте в Сибири по коронавирусу, волонтеров ждут льготы

Коронавирус в Иркутске, 2 июня. Общее число заразившихся в регионе больше 2200. И уже по этому показателю Иркутская область стремительно приближается к лидерам в Сибири — Красноярскому краю и Новосибирску. Ситуация достаточно сложная.

Коронавирус в Иркутске, 2 июня: продление ограничений до 14 июня — правильное решение

Об этом глава региона заявил накануне, на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

- В воскресенье в Иркутской области зафиксировано самое большое число зараженных коронавирусом – 229 человек. В этой связи наше непростое решение о продлении ограничительных мер ещё на две недели, на полный карантинный цикл, считаю правильным, - отметил врио Губернатора.

По-прежнему среди заболевших большое число вахтовиков.

Обращаюсь к работодателям и руководителям компаний: усильте контроль за теми, кто работает у вас или только прибыл на вахту. Все меры безопасности должны быть соблюдены, - подчеркнул Игорь Кобзев.

В частности, нужно составить график на месяц. Это необхоимо, чтобы четко представлять, где и как пройдет смена персонала и даже как рабочие будут добираться до месторождений.

Коронавирус в Иркутске, 2 июня: регион вошел в пятерку по Сибири по распространенности COVID

Что касается абсолютных цифр, то Приангарье в тройке по случаям зараженности, после Красноярского края и Новосибирской области. Но абсолютные цифры — не показатель. Показатель — это количество зараженных на 100 тысяч населения. После того, как на месторождении севера региона, в Усть-Куте, и северо-востока — в Бодайбо, начали болеть рабочие, эти цифры по Иркутской области закономерно поползли вверх. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал положение дел в регионах СФО в пересчете на 100 тысяч жителей за неделю с 26 мая по 1 июня.

Вот результаты. В Иркутской области на 1 июня зафиксировано 82,2 случая коронавируса на 100 тысяч жителей. Только в четырех сибирских регионах

распространённость коронавируса выше — в Тыве (348,3), Хакасии (183,2), Красноярском крае (152,3) и Новосибирской области (104,7). Однако при этом только у Иркутской области показатель ниже среднесибирского (93,3).

Меньше всего случаев коронавируса в Кузбассе — 20, 2 на на 100 тысяч жителей. Это один из самых низких показателей в стране, ниже только в Крыму — 20, 1.

Самый высокий показатель в СФО на 1 июня в Тыве — 348,3 выявленных случая коронавируса в пересчете на 100 тысяч жителей региона, больше, чем в среднем по России (282,5). Только в девяти регионах России этот показатель выше.

Коронавирус в Иркутске, 2 июня: волонтерам предложили льготы

Во-первых, их жизнь и здоровье, которое они подвергают риску, предложено застраховать. Это должно быть сделано к 1 июля.

- В Иркутской области мощное волонтерское движение. Добровольцы всегда бескорыстно приходят на помощь. В период пандемии они стали активными участниками самых важных направлений: обеспечивают доставку продуктов и медикаментов пожилым и маломобильным гражданам, помогают в поликлиниках и обсерваторах, дежурят в торговых центрах, патрулируют улицы. Не оставили без внимания наших ветеранов в День Победы. Их помощь неоценима, -отметил Игорь Кобзев.

Всего во всероссийской акции #МыВместе по Иркутской области участвуют более 2, 5 тысяч человек. Они продолжают оказывать помощь. На конец мая выполнено более 12 тысяч заявок, которые поступили на региональную и федеральную горячие линии.

Игорь Кобзев также предложил рассмотреть меры поддержки волонтеров, использующих личный транспорт при реализации проектов, и включение добровольческого (волонтёрского) стажа в льготный стаж для начисления пенсии.

Это последние новости о кронавирусе на 2 июня 2020 года.