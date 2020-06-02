2020-06-02T11:46:35+03:00
Общество

Из одежды – только цветок сирени: голая сибирячка устроила фотосессию в лесу

В пандемию коронавируса иркутянка Лиана Клевцова желает добра и позитива [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Из одежды – только цветок сирени: голая сибирячка устроила фотосессию в лесу. Фото: Edward CarnbyИз одежды – только цветок сирени: голая сибирячка устроила фотосессию в лесу. Фото: Edward Carnby
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Иркутская ню-модель Лиана Клевцова уже давно прославилась на всю страну своими скандальными акциями под названием «Голая правда». Сибирская красавица голышом протестовала против больших процентов по кредитам и высоких цен на бензин, поддерживала бастующих маршрутчиков, дальнобойщиков. А еще в чем мать родила фотографировалась в зимнем лесу, среди сугробов, в прямом смысле грудью защищая елки, которые вырубают на Новый год.

И вот, девушка вновь заявила о себе. Лиана выложила на своей странице в соцсети новый фотосет в летней тематике. На снимках само собой обнаженная Лиана гуляет в сибирском лесу, нежится на травке и загорает у речки. За сутки снимки посмотрели почти 2,5 тысяч человек.

Лиана Клевцова: "Хочется пожелать всем теплого лета, сил, и конечно, победы над коронавирусом. Фото: Edward Carnby

Лиана Клевцова: "Хочется пожелать всем теплого лета, сил, и конечно, победы над коронавирусом. Фото: Edward Carnby

«Ну и, конечно, без эротики я не могла оставить своих друзей и подписчиков. С первым днем лета», - прокомментировала фотографии девушка.

Но, как оказалось, очередная голая правда Лианы Клевцовой посвящена не только наступившему лету и красивой сибирской природе.

Фото: Edward Carnby

Фото: Edward Carnby

- На самом деле, это никакая не акция, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Лиана Клевцова. - Это просто мое пожелание добра и позитива людям в этот сложный период. На фоне карантина просто хотелось подарить окружающим хорошее настроение. Надеюсь, что мир станет добрее. Хочется пожелать всем теплого лета, сил, креатива в достижении новых целей и конечно, победы над коронавирусом.

А нам остается гадать, какие идеи на выход в стиле «ню» припасены у модели на будущее. Впереди целое лето, а если вспомнить, что Лиана и по снегу в 20-градусный босиком бегала, то в ближайшее время нас наверняка ждут еще более горячие фотоссесии.

Фото: Edward Carnby

Фото: Edward Carnby

Фото: Edward Carnby

Фото: Edward Carnby

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ИСТОЧНИК KP.RU

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