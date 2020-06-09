Землетрясение силой в 4 балла произошло вблизи острова Ольхон на Байкале

Озеро Байкал - зона сейсмичная. Землетрясения происходят здесь каждые несколько дней. Только с начала июня их случилось уже четыре. Так что местные жители давно привыкли к "потряхиванию". Последнее, кстати, было довольно ощутимым. Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН, около 5.53 утра по местному времени 9 июня случилось землетрясение на дне Байкала между островом Ольхон и полуостровом Святой Нос. Это граница Иркутской области и Бурятии.

В эпицентре интенсивность достигла 4 баллов. "Волны" докатились и до ближайших населенных пунктов. Так, на расстоянии 43-55 километров от эпицентра жители поселков Максимиха, Онгурен, Горячинск, Турка и Усть-Баргузин почувствовали подземные толчки силой в 3 балла. Наверняка, многих землетрясение разбудило. Дребезжала посуда в шкафах, звенели люстры и стекла в окнах. А в поселках Хужир (Ольхон), Гремячинск, Гусиха и Адамово, удаленных на 63-75 километров, самые чувствительные сибиряки заметили подземные колебания интенсивностью в 2-3 балла.

Энергетический класс землетрясения - 11. Кстати, буквально пять дней назад вблизи Ольхона на дне Байкала произошел еще один подземный толчок, но менее ощутимый.

Интенсивность землетрясения в баллах. Фото: сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН.

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