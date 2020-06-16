Четыре человека погибли, спасая тонущую школьницу в Забайкалье

- Помогите, тону! - захлебываясь водой, кричала 15-летняя девочка на реке Онон в Забайкальском крае. Она отдыхала вечером 15 июня на природе вместе с компанией родственников. В речке ее затянуло в водоворот, выплыть сама она не могла.

На помощь школьнице бросились взрослые. Не раздумывая, кинулись в воду, чтобы спасти подростка, еще трое рыбаков, которые ловили рыбу неподалеку. Девочку, к счастью, вовремя вытащили из воды, она жива. А вот четверо взрослых, спасая ее, утонули.

- Это 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, - рассказали подробности трагедии в СУ СКР по Забайкалью. - Проводится доследственная проверка. Следователи вместе с сотрудниками полиции провели осмотр, опросили очевидцев. Обстоятельства гибели четверых человек выясняются.

Тела трех погибших мужчин уже подняли из воды и отправили на судмедэкспертизу. А вот тело женщины до сих пор ищут.

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