2020-06-23T13:37:42+03:00
Коронавирус Covid-19

25 вылечившихся от коронавируса пациентов выписаны из мобильного госпиталя в Чите

Еще 20 человек остаются на лечении [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Так выглядит мобильный госпиталь в Чите, где сейчас лечатся от коронавируса. Фото: скриншот с сайта Минобороны РФ.Так выглядит мобильный госпиталь в Чите, где сейчас лечатся от коронавируса. Фото: скриншот с сайта Минобороны РФ.
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Уже 25 пациентов победили коронавирус и выписались из мобильного госпиталя в Чите. Об этом "КП" сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. На стационарном лечении остаются 20 человек.

Из мобильного госпиталя в Чите выписаны 25 вылечившихся от коронавируса пациентов.За время работы многопрофильного мобильного военного госпиталя в Чите с 7 июня из медучреждения выписаны 25 человек с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией

Напомним, полевой госпиталь на 100 коек перебросили из Бурятии в Забайкалье по поручению президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Работа в нем началась с 7 июня.

- В распоряжении мобильного госпиталя имеется передовое медицинское оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты и УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория, а также оборудование для помывки личного состава и дезинфекции имущества, необходимый запас лекарственных средств, - отметили на сайте Минобороны РФ.

Вместе военные и гражданские врачи еще быстрее и эффективнее борются с коронавирусом в Забайкалье.

Всего, по данным краевого правительства на 23 июня, в Забайкалье зарегистрировано 2738 случаев заражения COVID-19. Из них 1556 пациентов уже вылечились и выписались из медучреждений. Умерли от вируса 40 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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