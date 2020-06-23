25 вылечившихся от коронавируса пациентов выписаны из мобильного госпиталя в Чите

Уже 25 пациентов победили коронавирус и выписались из мобильного госпиталя в Чите. Об этом "КП" сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. На стационарном лечении остаются 20 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/786535" frameborder="0"></iframe> Из мобильного госпиталя в Чите выписаны 25 вылечившихся от коронавируса пациентов.За время работы многопрофильного мобильного военного госпиталя в Чите с 7 июня из медучреждения выписаны 25 человек с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией

Напомним, полевой госпиталь на 100 коек перебросили из Бурятии в Забайкалье по поручению президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Работа в нем началась с 7 июня.

- В распоряжении мобильного госпиталя имеется передовое медицинское оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты и УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория, а также оборудование для помывки личного состава и дезинфекции имущества, необходимый запас лекарственных средств, - отметили на сайте Минобороны РФ.

Вместе военные и гражданские врачи еще быстрее и эффективнее борются с коронавирусом в Забайкалье.

Всего, по данным краевого правительства на 23 июня, в Забайкалье зарегистрировано 2738 случаев заражения COVID-19. Из них 1556 пациентов уже вылечились и выписались из медучреждений. Умерли от вируса 40 человек.

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