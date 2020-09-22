Прекращены поиски одного из сбежавших со следственного эксперимента иркутских заключенных

Прекращены поиски одного из сбежавших иркутских заключенных. Фото: группа dtp_irk

Под Ангарском поймали сбежавшего заключенного Сергея Устюгова, который еще 7 сентября сбежал от конвоя во время следственного эксперимента в одной из многоэтажек Иркутска.

Напомним, тогда Сергей Устюгов сбежал вместе со своей подельницей Татьяной Устюговой. Эту криминальную парочку прозвали иркутскими Бонни и Клайдом за то, что они были осуждены за разбойные нападения и скрывались несколько лет. Преступников объявили в федеральный розыск. Спустя две недели первым поймали Сергея Устюгова.

В группе dtp_irk опубликовали фотографию Сергея Устюгова. На снимке беглец, закованный в наручники с грустным видом сидит на бетонной плите в окружении полицейских.

- Поймали в Ангарске, - подписан снимок. – Скрутили его отец и сын. Женщина, которая была с ним успела сбежать.

Кстати, за помощь в поимке беглецов полицейские обещали вознаграждение в 500 тысяч рублей.

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