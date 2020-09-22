«Соседи»: «Комсомольская правда» и телеканал ТИВИСИ проведут онлайн-концерт в честь 83-летия Иркутской области

«Комсомольская правда» и телеканал ТИВИСИ уже провели несколько онлайн-концертов. На фото один из них - "Джаз против коронавируса", на сцене зажигает группа "Доктор Джаз". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Комсомольская правда» и телеканал ТИВИСИ в этом году успешно провели уже серию онлайн-концертов: «Джаз против коронавируса» и «Классика против коронавируса», а также в честь 95-летия нашей газеты. Сибиряки на карантине с удовольствием наслаждались живой музыкой, не выходя из дома. И вот на очереди новое зажигательное выступление! И повод весомый.

Итак, 27 сентября наша любимая Иркутская область отпразднует 83-й день рождения. Это много или мало? В масштабах региона - только начало пути. И в честь знаковой даты мы решили сделать яркий подарок жителям Приангарья - новый онлайн-концерт. В условиях пандемии праздники, к каким мы все привыкли – на городской площади, с размахом, - увы, пока все еще невозможны.

И потому «Комсомольская правда» совместно с телеканалом ТИВИСИ проведет для земляков новый бесплатный онлайн-концерт. Название мы выбрали теплое, дружеское - «Соседи». Ведь наш регион по площади сравним с европейскими странами, здесь проживает много народностей, и мы вместе. Всегда поддерживаем друг друга и свою область, идем к новым вершинам.

Наш зажигательный концерт состоится 25 сентября в 19.00 в клубе-ресторане «Эстрада». На сцене выступят семь самых ярких музыкальных коллективов из разных уголков Иркутской области! Слушателей порадует Иркутский колледж культуры, группа «Степные напевы», коллективы из Ангарского городского округа, а также из Нукутского, Осинского, Баяндаевского, Эхирит-Булагатского и Киренского районов.

Трансляция состоится на сайте irk.kp.ru, телеканале ТИВИСИ и радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 FM.

Партнерами онлайн-концерта выступают Иркутский колледж культуры, Группа компаний «Сарсенбаев», «Байкальская виза» (ресторанный комплекс «Эстрада»), «Ангария».