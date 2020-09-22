Видео задержания сбежавшего от конвоя заключенного Сергея Устюгова

Видео задержания сбежавшего от конвоя заключенного. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Иркутские полицейские опкбликовали видео задержания иркутского заключенного Сергея Устюгова, который 7 сентября вместе с подельницей Татьяной Никитиной сбежал от конвоя во время следственного эксперимента. Напомним «Комсомолка» рассказывала, как Сергея Устюгова поймали отец с сыном из Ангарска, в дачный дом которых пробрались беглецы. После того, как на руках Устюгова захлпнулись наручники, рассказывать сыщикам на камеру о своих двухнедельных «путешествиях» он отказался.

Зато полицейским удалось снять быт беглецов. Оказывается они жили на втором этаже деревянного дома (сколько времени, пока неизвестно). Там у них была кровать, пусть и одноместная, и неплохо накрытый стол. Питались они хлебом, печеньем и рулетом со сгущенкой. Вскоре Сергею Устюгову вновь придется перейти на тюремную еду. Вскоре мужчину вернут в камеру. А вот его подельница пока в бегах.

- Женщине удалось скрыться – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Ее поиски продолжаются.

Добавим, что один из мужчин, который помог поймать преступника, оказался ветераном МВД. Ранее он работал в родном Ангарске участковым. Теперь мужчину и его сына наверняка ждет награда от бывших коллег.

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