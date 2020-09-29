Классный учитель – 2020: «Комсомольская правда» выбирает лучшего педагога Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Благородная профессия - учитель. Он не просто делится знаниями, а помогает ребятам найти себя, путь в жизни. «Комсомольская правда» уже в четвертый раз запускает конкурс «Классный учитель», выбирая лучшего педагога Иркутской области.

Итак, как принять участие? Для начала выберите свое самое любимое фото. На уроке или в походе, дома с семьей или во время активного отдыха - главное, чтобы вам нравилось! Загрузите снимок в специальную форму загрузки, укажите имя и фамилию, расскажите немного о себе: почему стали учителем, какие предметы преподаете и в какой школе, за что любите профессию, ну или просто напишите теплые пожелания коллегам. Если не получается загрузить фотографию – присылайте на электронную почту l.arbatskaya@phkp.ru, и мы вам поможем.

Участвовать могут все учителя Приангарья. Неважно, сколько вам лет, откуда вы - из города или из крохотной деревни. Ведь голосование пройдет в интернете! Вы сами, ваши близкие, коллеги и просто наши читатели, которым понравился кто-либо из участников, смогут его поддержать. Тех, кто наберет больше всего виртуальных голосов, мы объявим победителями конкурса.

Итак, голосование открыто с 29 сентября по 15 декабря 2020 года. Затем до 20 декабря мы подведем итоги и лучших из лучших пригласим на награждение в пресс-центр «Комсомольской правды» в Иркутске. Торжественно вручим дипломы и подарки от издательского дома и спонсоров, напишем про победителей статью в газету и на сайт, устроим фотосессию. А главный победитель, у кого больше всего голосов, станет гостем радио «Комсомольская правда» в Иркутске.

Почитать статьи о победителях прошлых лет можно ЗДЕСЬ.

Кстати! Если хотите выразить признательность учителям, которые преподают у ваших детей, то присылайте их лучшие снимки для участия в конкурсе. Благодарность за труд для педагога – бесценна!

P.S. Уважаемые участники! В соответствии с законодательством, просим присылать на конкурс фотографии без изображения детей (либо с письменного разрешения их родителей).

Положение о конкурсе «Классный учитель 2020».