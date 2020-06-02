2020-06-02T10:58:08+03:00
Общество

Мобильное приложение БРИС ЖКХ: удобство в каждом клике

Жители Иркутской области могут отказаться от бумажных квитанций и начать оплачивать коммунальные услуги с помощью смартфона
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Жители Иркутской области могут отказаться от бумажных квитанций и начать оплачивать коммунальные услуги с помощью смартфонаЖители Иркутской области могут отказаться от бумажных квитанций и начать оплачивать коммунальные услуги с помощью смартфона
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Сегодня многие из нас уже и не замечают, насколько прочно современные технологии вошли в нашу повседневную жизнь, став неотъемлемой частью большинства ее сфер. Умные алгоритмы сопровождают нас повсюду - от цифровых ассистентов в смартфонах до сложных аналитических систем на масштабных производствах. Цифровизация охватывает все новые и новые направления, а каждая отрасль ищет свой собственный сценарий применения перспективных технологий - не стало исключением и жилищно-коммунальное хозяйство.

Так, жители ряда городов Иркутской области уже сегодня могут стать еще на один шаг ближе к прогрессу, отказавшись от бумажных квитанций и начав оплачивать коммунальные услуги с помощью смартфона - всего в несколько кликов. Это стало возможно благодаря запуску в регионе в декабре 2018 года расчетно-информационной системы БРИС ЖКХ - биллинговой платформы нового поколения для автоматизации сферы ЖКХ, реализованной на базе АО «РИЦ Иркутской области». Платформа БРИС ЖКХ разработана дочерней структурой ПАО Сбербанк - компанией «Расчетные решения», в основе деятельности которой лежит внедрение сервисов безналичной оплаты в социальном секторе.

В рамках новой системы жители региона получили в пользование одноименное мобильное приложение - современного помощника, существенно упрощающего решение повседневных жилищно-коммунальных задач. В приложении БРИС ЖКХ плательщику доступны следующие возможности: быстрый ввод показаний приборов учета с просмотром всей истории ввода, моментальная оплата квитанций, просмотр общей информации по лицевому счету, просмотр истории платежей и начислений за ЖКУ, получение копий выставленных ранееединых платежных документов (ЕПД).

Удобно приложение и для тех, кто не живет по указанному в платежке адресу: БРИС ЖКХ позволяет отправлять показания дистанционно.

«Мы активно работаем над развитием платформы БРИС ЖКХ, регулярно реализуя новые функциональные возможности, необходимые пользователям. Так, уже сейчас в приложении можно увидеть данные по другому лицевому счету и связаться с техподдержкой, а в ближайшем будущем приложение позволит оплачивать любые коммунальные услуги жильцов, проживающих в других регионах и не являющихся клиентами БРИС ЖКХ», - рассказал Алексей Махов, управляющий директор дивизиона ЖКХ АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ».

Чтобы начать пользоваться БРИС ЖКХ в своем смартфоне или планшете, необходимо скачать приложение в GooglePlay или AppStore и зарегистрироваться в нем (выбрать регион проживания - Иркутскую область, указать лицевой счет, фамилию ответственного квартиросъемщика, электронную почту, придумать пароль). Далее потребуется ввести код подтверждения, отправленный на указанный ранее E-mail и зайти в приложение с логином (адресом электронной почты) и паролем.

Преимущества БРИС ЖКХ уже оценили жители многих российских городов - сегодня с ее помощью производят расчет платы за ЖКХ более чем по 3 млн лицевых счетов в 16 регионах РФ.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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