Квартиры в новостройках Иркутска в мае подорожали

Лето - самое подходящее время для переезда в новое жилье, время отпусков, которое можно потратить на ремонт. Вот и спрос на покупку квартир в Иркутске всегда поднимается к июню. А сейчас из-за коронавируса жилье вообще нарасхват. Почему? Объясняют специалисты.

- Экономическая ситуация сейчас нестабильная, поэтому многие решили инвестировать свои сбережения в недвижимость, - поясняет директор одного из риелторских агентств Иркутска Александр Козлов. - За время пандемии спрос на покупку квартир в нашем городе вырос примерно на 10 - 15%. Причем на это влияет не только сезонность, но и коронавирус. До сих пор аукается наводнение в Тулуне, которое случилось прошлым летом. Переселенцы все еще подбирают новое жилье по сертификатам.

Повышается спрос, значит, закономерно растут и цены. Федеральный портал «Мир квартир» подсчитал, что в мае почти во всех крупных городах России подорожали квадратные метры в новостройках.

- Средняя стоимость жилья в новостройках увеличилась в 54 городах из 70 (учитываются населенные пункты, где живет больше 300 тысяч человек. - Прим. ред.), - сообщают аналитики. - Сильнее всего за месяц подорожали квартиры в Сочи - на 4,2%, Кемерове - на 4,1%, Курске и Санкт-Петербурге - на 4%. Зато заметно подешевели в Грозном и Тольятти - на 3,8%, а также в Кургане, Липецке и Нижнем Тагиле – на 3%.

Сколько стоит двушка в новостройке в Сибири. Фото: Наталья ВИБЕ.

Иркутск попал в середину рейтинга. Статистика говорит, что у нас за май цена апартаментов в новостройке подросла на 3,3%. Двушка в 50 квадратов сейчас обойдется в среднем в 3,5 миллиона рублей.

- Можно найти жилье дешевле, - успокаивает риелтор. - О новостройках судить сложно, слишком большой среди них разбег в площадях и ценах. А вот на вторичном рынке в Иркутске подобрать бюджетный вариант проще. Например, двухкомнатные квартиры площадью в 45 квадратов продаются в среднем за 2,5 миллиона рублей. Если располагаете временем, то поищите горячие предложения. А если вы в силах расплатиться наличными, а не оформлять ипотеку, то новые апартаменты обойдутся еще бюджетнее.

В каких частях города стоит присматривать недорогое жилье? В Ленинском округе, в Свердловском на улице Рябикова, в микрорайонах Луговое и Березовый (в Академгородке).

Интересно, что коронавирус снижает цены на аренду жилья в Иркутске. Речь о просторных съемных квартирах, где больше двух комнат. Раньше их снимали, например, студенты, но сейчас они учатся удаленно. Соответственно, молодежь из соседних городов и поселков Приангарья разъехалась по домам. Такая же ситуация с рабочими: из-за карантина стали меньше ездить в Иркутск на заработки.

Так, по данным портала «Мир квартир», двушку в Иркутске можно снять в среднем за 16,1 тысячи рублей - за май цена снизилась на 0,6%. Аренда трехкомнатных апартаментов обойдется примерно в 19,5 тысячи рублей - за месяц стоимость упала на 0,5%. Выгода хоть и небольшая, но все же есть.

А еще из-за пандемии по-прежнему повышен спрос на аренду и покупку загородной недвижимости. Популярнее всего дачи стоимостью 1 - 1,5 миллиона рублей, где комфортно проводить лето. Самоизоляция еще не закончилась, да и отпуск за рубежом, судя по всему, в этом году не светит. А отдыха и свежего воздуха хочется! По словам экспертов, по этой же причине иркутяне с высоким достатком начинают продавать квартиры и переезжать в загородные коттеджи.

- Несмотря на коронавирус, рынок недвижимости в Иркутске пока довольно стабильный, серьезные изменения ждем к концу лета - началу осени, - говорит Константин Козлов. - Из-за пандемии доходы у многих падают, поэтому люди, ожидаемо, начнут экономить. Если спрос на жилье рухнет, то и цены поползут вниз. В то же время темпы строительства домов из-за пандемии могут сократиться, а значит, квартир в новостройках будет продаваться меньше.

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