Шестеро рыбаков, чей вездеход затонул в горном озере, спасли в Бурятии.

Шесть жителей Бурятии и Забайкалья отправились в увлекательное путешествие на север республики. Мужчины хорошо подготовились. С собой у них были продукты, вещи, словом, все необходимое. А передвигались они по «диким» местам на вездеходе – бронированном транспортере-тягаче. Однако случилось непредвиденное…

Вблизи перевала Озерный вездеход провалился под воду небольшого горного озера (еще стоит лед, да и снега глубиной до метра). Машина затонула. Сами же рыбаки чудом спаслись, выбравшись на берег. Только вот потеряли все, кроме спутникового телефона. По нему и связались с МЧС. Других вариантов и не было. До ближайшего населенного пункта по сложному рельефу около 80 километров. А еще и время такое – в горах тает снег. Идти пешком без всего рискованно. Спасатели решили отправить вертолет, потому как даже на высокопроходимой технике добраться до пострадавших было невозможно.

Но погода была нелетной. И вертолет на помощь рыбакам вылетел только на следующий день. Мужчинам же рекомендовали оставаться на месте.

«Мы обнаружили пострадавших недалеко от места провала, на берегу, - рассказал начальник Северобайкальского поисково-спасательного подразделения БПСО Олег Чесноков. - Продуктов у них не было, но они организовали импровизированный бивак, высушили вещи и спокойно дожидались помощи. В горах еще много снега. Выходить по нему пришлось бы долго».

Мужчин доставили вертолетом в поселок Нижнеангарск. Чувствуют они себя хорошо.