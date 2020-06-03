2020-06-03T11:49:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 июня: 42% зараженных -в областном центре

На карте распространения коронавируса в Иркутской области 3 июня 37 регионов [карта]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 июня: 42% зараженных -в областном центреКарта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 июня: 42% зараженных -в областном центреФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 июня показывает, в каких районах региона больше всего заражений, в каких относительно безопасно, а в каких до сих пор не зарегистрировано ни одного случая. И такие регионы есть.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 июня: районы, в которых нет вируса

В списке районов, в коорых нет коронавируса, на 3 июня, остаются Мамско-Чуйский, Жигаловский, Чунский райны. Выздоровели все заболевшие в Осинском, Нукутском, Зиминском, Катангском, Нукутском районах.

Единичные очаги заболевания зафиксированы в Казачинско-Ленском, Качугском, Ольхонском, Черемховском, Баяндаевском районах. В Аларском районе появился один новый больной. По 2-4 заразившихся в Балаганском, Тулунском, Киренском, Заларинском, Нижнеудинском районах, городе Зима.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 июня: в областном центре 983 случая

Количество случаев заражения, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 3 июня, уже подходит к тысяче случаев. А это значит, что уже каждый 600-ый житель города заболел этой инфекцией. Достаточно высокие цифры! За день число больных выросло на 81. Причем сегодня зафиксировано 548 фактов заражений горожан через обычное общение — с друзьями, во время походов в магазин или в транспорте. Накануне их было 487. А это значит, что рост числа заразившихся непосредственно в городе подпрыгнул за сутки сразу на 61. На эти данные особое внимание обращают медики, потому что они свидетельствуют о пока сохраняющейся напряженной эпидемической ситуации.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 июня: вахтовики начинают выздоравливать

На третье июня в Усть-Куте, ставшем точкой распространения инфекции в регионе, значится 570 случаев коронавируса. Прирост за сутки — 16 случаев. Совсем уже немного. При этом растет число выздоровевших. Если накануне говорили о первых 45 выздоровевших, то сегодня их уже 70. Отметим, что общее число выписавшихся из больниц с момента начала эпидемии — 496. В Бодайбо пока ситуация сложнее. Вылечились только двое горняков. Зато общее число случаев заболевания выросло совсем незначительно — еще двое оказались в больнице, всего — 216.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 июня: жители заражаются друг от друга

В Иркутском районе продолжает расти число заразившихся, за сутки — плюс 15. Но не за счет вахтовиков — их по-прежнему болеет 108, здесь на первом плане - внутреннее распространение инфекции. Всего в районе отмечено 274 случая, растет число выздоравливающих — их 56.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 июня: смотрим в каких районах сколько случаев заражения

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 июня. Фото: оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 июня. Фото: оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье

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ИСТОЧНИК KP.RU

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