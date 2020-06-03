Игорь Кобзев:Иркутская область должна стать регионом, комфортным для жизни

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел в режиме видеоконференции встречу с журналистами, в рамках которой не только ответил на вопросы, касающиеся одной из самых острых на сегодня проблем, связанной с пандемией коронавируса, но и обозначил задачи по развитию региона, которые в Приангарье будут решаться и сейчас, и после эпидемии.

Стратегия и тактика

Глава региона напомнил, что страна уже более двух месяцев живет на самоизоляции, и последствия этого режима ощущают все. Между тем сегодня нужно говорить и о том, что нас ждет после пандемии.

Игорь Кобзев сообщил, что подготовлена стратегия социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года.

- Мы обязаны создать условия для развития человеческого потенциала, - подчеркнул глава Приангарья. - Региону необходимы новые рабочие места. Потери областного бюджета в связи с коронавирусом предварительно оцениваются в 20 млрд рублей. Но мы ставим задачу за пять лет увеличить бюджет региона до 250 млрд рублей, а инвестиции в основной капитал - в 1,6 раза. Сейчас основной объем инвестиций приходится на нефтегазовый комплекс. Начало освоения крупнейшего месторождения «Сухой лог» увеличит объем добычи золота в регионе втрое. Мы также планируем реализовать проекты по строительству в Тайшете алюминиевого завода и анодной фабрики, по разработке Зашихинского редкометалльного месторождения. Ввод в строй Ковыктинского газоконденсатного месторождения даст Приангарью более тысячи рабочих мест. Кроме того, в 2021 году должно завершиться строительство завода по производству гелия в Усть-Кутском районе. К 2024 году там же будет введен завод по производству полимеров из этана. Запуск этих предприятий тоже даст более 1000 новых рабочих работ, обеспечит строительство инфраструктуры и социальных объектов. Напомню также, что Иркутский авиационный завод реализует проект по созданию самолета МС-21. Пакет заказов уже сформирован. К 2024 году на предприятии будет создано свыше 800 новых рабочих мест. В сельском хозяйстве наша задача - увеличить объем продукции к 2036 году в два раза, физический объем производства зерна должен вырасти на четверть, а производство мяса - на 10%. Поэтому так важно поддержать агропромышленный комплекс региона. На возмещение затрат на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений и другую поддержку предусмотрено около 3 миллиардов рублей.

Игорь Кобзев также уделил внимание вопросам развития туристического комплекса региона. При этом он отметил, что при планировании будущего делается ставка не только на классические отрасли, но и на развитие цифровой экономики.

- Все цели очень серьезны, но их нельзя достичь, не наведя порядок в регионе, - заявил глава Приангарья. - Внимания требуют лесная отрасль, вопросы экологии. Не секрет, что нередко нарушения на нашей территории совершают иностранные граждане. Они зачастую допускают незаконную застройку, провоцируют вырубку лесов, некорректно используют земли. Наведя в регионе порядок, мы заложим базу для комфортной жизни людей. К 2024 году объем вводимого в Приангарье жилья должен вырасти более чем в 1,5 раза. Сегодня кризис обнажил многие проблемы. По таким показателям, как уровень безработицы, продолжительность жизни, регион отстает. Сейчас наш главный приоритет - благополучие жителей. Запуск новых проектов позволит к 2024 году создать 16 тысяч рабочих мест. Средняя зарплата к этому времени должна вырасти с 46 тысяч до 63 тысяч рублей.

И.о. губернатора отметил, что сегодня важно не просто победить COVID-19, но и использовать полученный опыт для решения проблем в медицине.

- Система, которая досталась нам в наследство, нуждается в серьезной перестройке и развитии. Иркутская область занимает третье место в стране по количеству ВИЧ-инфицированных, а заболеваемость туберкулезом в регионе почти вдвое выше, чем в среднем по России, - обратил внимание Игорь Кобзев. - В настоящее время в области возводится 6 инфекционных отделений. Требуется построить 150 фельдшерско-акушерских пунктов, из них 30 в этом году. Многое необходимо сделать и в сферах культуры, образования. Только в детсадах нужно создать свыше 3,5 тысячи мест. Поэтому задачи выхода из кризиса непосредственно связаны с долгосрочным развитием региона. Сегодня нам как никогда нужна консолидация усилий власти, бизнеса, всех здоровых политических сил. Так мы сможем не только преодолеть кризис, но и выйти на новый уровень развития.

Поддержка медиков, населения и бизнеса

Игорь Кобзев также рассказал, какая поддержка в Приангарье оказывается медикам, которые имеют дело с коронавирусной инфекцией. Врачи и другой медперсонал получают федеральные и региональные выплаты. Пенсионный стаж медиков будет формироваться из расчета один день за три.

- Президент обратил внимание и на наше предложение по страхованию медработников. Закон уже принят на федеральном уровне, - сообщил глава Приангарья.

Руководитель региона рассказал и о поддержке безработных граждан, и о помощи, на которую может рассчитывать малый и средний бизнес.

- Совместно с депутатами Законодательного Собрания региона разработан антикризисный план, на реализацию основных положений которого предусмотрено 7 млрд рублей, - отметил Игорь Кобзев. - До конца года для владельцев торговой недвижимости снижена ставка по налогу на имущество. Благодаря этому более 40% торговых центров снизили арендную плату. Также малый и средней бизнес освобожден от арендных платежей за имущество, которое находится в областной собственности. Сумма поддержки - более 70 млн рублей. Кроме того, предпринимателям предоставили субсидии на каждого работника - в среднем по 26 700 рублей. Более 70 тысяч человек были переведены на режим неполной занятости, или удаленную работу. Здесь компенсация достигла 19 тысяч рублей на работника. Также перед главами муниципальных образований поставлена задача проработать вопрос о снижении ставки на вмененный доход. До конца года вдвое - с 30% до 15% - снижены ставки по страховым взносам. Расширена ставка налогового льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Для индивидуальных предпринимателей, потерявших до трети объемов выручки, введены налоговые каникулы сроком до полугода. С 2021 года планируется отменить налог на вмененный доход. Кроме того, в будущем году будут введены льготные микрозаймы субъектам бизнеса под 3% годовых.

Говоря о мерах поддержки населения, глава региона напомнил о зафиксированных ценах на 48 товаров, дополнительных выплатах на детей от 3 до 7 лет и единовременной выплате в размере 20 тысяч рублей на первого ребенка.

- Мы понимаем, что меры поддержки населения должны быть постоянными. Многие из них нужно расширять и продлевать, а также создавать новые инструменты. В Иркутской области высока доля самозанятого населения. Те самозанятые, которые решат выйти из тени и работать «по белому», получат поддержку из областного бюджета, - сказал Игорь Кобзев.

Отвечая на вопросы журналистов о сегодняшней ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, глава региона отметил, что 80% заразившихся болеют бессимптомно. Сейчас в больницы кладут практически всех, у кого обнаруживают COVID-19, но рассматривается возможность оставлять людей, у которых нет никаких симптомов, домой, с условием соблюдения всех предписаний.

Рост заболевших в основном идет за счет вахтовиков. Глава области напомнил, что он обращался к руководителям компаний, привлекающих людей на работу вахтовым методом, с предложением использовать местные трудовые ресурсы. Сегодня поступают заявки на стропальщиков, бетонщиков и других специалистов. Центры занятости усиленно работают в этом направлении.

На вопрос, какие уроки будут извлечены из сложившейся ситуации, связанной с с коронавирусом, и что обязательно нужно будет изменить, когда пандемия закончится, Игорь Кобзев ответил: «Нужно изменить подходы к развитию здравоохранения».

- Сейчас взаимодействие идет в ручном режиме. Мы все видим, что многие вопросы необходимо пересмотреть. Эта работа станет одним из элементов стратегии социально-экономического развития Иркутской области, - сказал и.о. губернатора.

В завершение беседы, в рамках которой были и острые вопросы, глава Приангарья подчеркнул, что далек от политических игр.

- Для меня важно выйти из кризисной ситуации, в которую мы попали. Я хозяйственник, и готов доводить задачи до логического завершения. Хочу выполнить все свои обещания, чтобы жизнь в Приангарье стала лучше. Иркутская область должна стать регионом, комфортным для жизни, - резюмировал Игорь Кобзев.

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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Руководитель Иркутской области:

- Я хозяйственник, и готов доводить задачи до логического завершения.