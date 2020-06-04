2020-06-03T20:59:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 4 июня: протестирован каждый десятый

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Бурятии на 4 июня
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 4 июня: протестирован каждый десятый.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 4 июня: протестирован каждый десятый.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Коронавирус в Бурятии, 4 июня. Люди в республике воодушевлены. Хотя число заражений продолжает расти, и число случаев приближается к 1700, растет и число тех, кто выздоровел, их уже больше тысячи. А это добрый знак. Постепенно снимаются ограничения.

Коронавирус в Бурятии, 4 июня: обследовано более 100 тысяч жителей

Строго говоря, за время эпидемии в Бурятии сделали тесты каждому десятому жителю республики. И, по охвату проведенными исследованиями попали в список 15 лидеров в стране.

«Ежедневно лаборатории проводят более 2 тыс. исследований. На сегодня лабораторно обследовано более 100 тыс. жителей республики. Среди всех регионов России, по количеству исследований на 100 тыс.населения мы находимся на 14 месте. Именно охват тестированием населения является одним из основных показателей при снятии ограничительных мероприятий.

Запас тест-системами для диагностики COVID-19 регулярно пополняется. На сегодня в наличии имеется достаточно тест-систем.», - говорит главный государственный санитарный врач по РБ Сергей Ханхареев.

Коронавирус в Бурятии, 4 июня: новые очаги заболевания

Конечно, несмотря на имеющиеся успехи в борьбе с инфекцией и планы на открытие сферы услуг, коронавирус пока не ушел из реальной жизни жителей республики. Сергей Ханхареев рассказал о новых очагах инфекции. Сколько в них будет заболевших, пока неизвестно.

«В с.Барагхан Курумканского района зарегистрирован случай заболевания COVID-19. При лабораторном обследовании в семье выявлено ещё 5 заболевших. Одна из них работает в магазине и в течение нескольких дней обслуживала жителей села. Круг контактных лиц устанавливается, на сегодня он составляет порядка 100 человек. Проводится работа по их изоляции и лабораторном обследовании», - сообщил он.

Село Барагхан сейчас на карантине.

И еще один случай, на этот раз — среди сотрудников детского сада Солнышко выявлен заболевший COVID-19. Детей принимать запрещено. В списке контактов, здоровье которых проверяется - и персонал, и воспитанники, и их родители. Идет работа по их изоляции, лабораторном обследовании и последующем медицинском наблюдении. Эпидемиологи отмечают, что в нарушение предписания допуск детей в учреждение шел через один вход.

По результатам эпидемиологического расследования виновные в этом будут наказаны.

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Это последние новости о коронавирусе в Бурятии на 4 июня

ИСТОЧНИК KP.RU

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