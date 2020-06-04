2020-06-04T02:01:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 июня 2020: посты на въездах в регион убрали, пропуска отменили

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Иркутске на 4 июня
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 июня 2020: посты на въездах в регион убрали, пропуска отменили.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 июня 2020: посты на въездах в регион убрали, пропуска отменили.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Коронавирус в Иркутске, 4 июня. Больных около трех тысяч, их число пока продолжает расти. Но растет также и количество тех, кто выписался из больниц, причем достаточно уверенно. А это говорит о том, что ситуация меняется к лучшему. Хотя и не без сложностей.

Коронавирус в Иркутске, 4 июня: людей, у которых нет симптомов, будут оставлять дома

Накануне, на пресс-конференции по видеосвязи, отвечая на вопросы о коронавирусе, глава региона Игорь Кобзев отметил, что 80% заразившихся болеют бессимптомно. Сейчас в больницы кладут практически всех, у кого обнаруживают COVID-19, но рассматривается возможность оставлять людей, у которых нет никаких симптомов, домой, с условием соблюдения всех предписаний.

Нужно сказать, что по этому поводу есть и соответствующая рекомендация Минздрава России. Во многих соседних регионах именно так и поступают. Главное, чтобы оказавшись дома, заразившиеся строжайшим образом соблюдали рекомендации врачей, ни в коем случае не выходили на улицу и не общались с другими. Чтобы избежать этого, не рассчитывая на сознательность, применяются самые разные средства контроля, прежде всего электронные. А в Бурятии, к примеру, отправили таких пациентов в пансионат.

Коронавирус в Иркутске, 4 июня: вахтовики выздоравливают

Рост заболевших в основном идет за счет вахтовиков. Глава области напомнил, что он обращался к руководителям компаний, привлекающих людей на работу вахтовым методом, с предложением использовать местные трудовые ресурсы. Сегодня поступают заявки на стропальщиков, бетонщиков и других специалистов. Центры занятости усиленно работают в этом направлении.

Есть и позитивная новость, касающаяся приехавших на работу. Крепкие, физически здоровые мужчины переносят коронавирус в большинстве своем бессимптомно и быстро выздоравливают. Общее число выздоровевших рабочих в Усть-Куте накануне было 70, а сегодня еще увеличится ( данные обновляются).

Коронавирус в Иркутске, 4 июля: блокпосты убрать, цифровые пропуска отменить

Жесткая система контроля над въезжающими в Иркутскую область отменятся. Теперь тем, кто хочет приехать в наш регион или выехать из него, больше не нужно оформлять цифровые пропуска.

Одновременно снимаются и блокпосты на федеральных трассах. При этом жители, приехавшие в регион из Москвы, Якутии и зарубежных стран, по-прежнему должны проходить через обязательный режим двухнедельной изоляции на дому. При этом необходимо находиться в отдельной комнате, исключив контакт с другими людьми. Если это невозможно – в обсерваторе.

А вот транзитные авиапассажиры, которые находятся в Иркутской области более трех часов с момента прибытия, должны помещаться в обсерваторы (на срок нахождения на территории нашего региона, но не более 14 дней со дня прилета).

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 4 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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