Большой теннис в Иркутске: польза этого вида спорта, секции, советы тренера

Большой теннис - и игра, и спорт одновременно. Он начал покорять сердца людей по всему миру несколько веков назад: первое найденное изделие, отдаленно напоминавшее ракетку, датируется XVI веком. А знаменитый турнир в городе Уимблдон в Англии, который остается самым большим состязанием на травяном поле, впервые прошел в 1877 году. В 1900-м появился не менее известный Кубок Дэвиса, правда, свое название в честь основателя он получил только в 1945 году. В программу Олимпиады большой теннис вошел в 1896-м, но числился там до 1924-го, и затем вернулся на Игры в 1988 году.

Большой теннис в Иркутске: к Олимпу по «ступенькам»

Самой юной участницей Олимпийских игр во всех видах спорта в истории России стала именно теннисистка. Ее имя - Анна Курникова. На момент дебюта на Олимпиаде-1996 в Атланте Анне было 15 лет (и 47 дней). А вообще тренироваться она начала в 5 лет. У иркутских девчонок и мальчишек тоже есть возможность играть в столь юном возрасте. В секции записывают с 4 лет.

- В нашем регионе детей готовят к большому теннису по международной системе Tennis 10s, - рассказывает председатель Федерации тенниса Иркутской области Алена Змановская. - Эта система ступенчатого развития позволяет прогрессировать в соответствии с возрастом и умениями. Исходя из навыков меняется и размер корта, и длина ракетки. На первых занятиях вовлекают в игру, прививают любовь к этому виду спорта. Как правило, 80% детей, которых привели в теннис, занимаются им долгие годы. Это любовь всей жизни.

Большой теннис в Иркутске: малыши с удовольствием вовлекаются в игру. Фото: Алена ЗМАНОВСКАЯ

Готовить ребят к турнирам начинают с 7 лет. Выступать на соревнованиях юные спортсмены могут уже с 9. Существуют такие возрастные категории: 9 - 10 лет, до 13 лет, до 15, до 17 и до 19, старше - уже взрослые.

Юные спортсмены при условии победы на первенстве Иркутской области попадают на первенство Сибирского федерального округа, где могут отобраться «на Россию». Старше 18 лет участвуют в чемпионатах. Но и для тех, кто начнет первые тренировки в зрелом возрасте, будет где посоревноваться: проводятся клубные встречи, турниры для ветеранов.

Большой теннис в Иркутске: все возрасты покорны

Играть в теннис можно в любом возрасте. Например, в школе «Удача» тренируются иркутяне, чей возраст уже перешагнул отметку 80. Этот вид спорта развивает координацию, реакцию, внимание, усидчивость, способность удерживать внимание - такие навыки точно пригодятся как детям, так и взрослым.

- В большом теннисе нужно быть быстрым, активным, - говорит Алена Змановская. - Поэтому кроме игры на корте проходят занятия по специальной физической подготовке, где учат быстро бегать и высоко прыгать.

Кроме того, теннис может заменить тренажерный зал и любые фитнес-активности для похудения. Во время занятий задействованы практически все группы мышц. Идет нагрузка на спину, ноги, руки, пресс, и даже шея становится сильнее. Плюсом к такой нагрузке идет кардиотренировка - бег, прыжки, которые отлично поддерживают сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Тело при регулярной игре всегда будет в форме, а настроение отличным, ведь это приятная разрядка, возможность привести в порядок душевное состояние, сбросить напряжение.

Большой теннис в Иркутске: не стоит тратиться на новое

На первые тренировки можно прийти в привычной спортивной обуви и в любой форме. Ракетки и мячи вам выдадут. Впоследствии те, кто занимается постоянно, сами приобретают ракетку. Это то же самое, что и с лыжами: есть напрокат, а есть личные. Также спортсмены уделяют внимание форме.

- Пока ребенок растет, я бы советовала либо приобретать б/у, потому что теннисная ракетка при правильном использовании - снаряд вечный, либо пользоваться теми, что выдают в школе, - замечает Алена Змановская.

КОПИЛКА «КП»

Ракетка для большого тенниса - от 3000 руб.

Кроссовки «грунтовки» - детские от 1500 руб., взрослые от 2500 руб.

Юбка-шорты - от 1200 руб.

Майка - от 1000 руб.

Платье - от 1500 руб.

Шорты детские/мужские - от 1200 руб.

Футболка детская/мужская - от 1700 руб.

Повязка на голову - от 200 руб.

Напульсник - от 200 руб.

Большой теннис в Иркутске: польза этого вида спорта, секции, советы тренераФото: Архив "КП"

Большой теннис в Иркутске: советы новичкам

Пожалуй, самый главный совет - наберитесь терпения. Не гонитесь сразу же за результатами. Правильная техника - вот, что первостепенно. Возможно, это будет казаться вам монотонной работой, но только при условии наработанной техники спортсмену не страшны травмы.

- На первых тренировках нужно почувствовать свое тело, заставить его осознанно скоординированно двигаться, - считает тренер Анна Карькова. - Необходим навык. К полноценным играм с партнером на корте, как правило, можно приступить только через 3 - 4 месяца. Все зависит от успехов занимающегося. И не спешите сразу в магазин за ракеткой, подбирать инвентарь лучше, посоветовавшись с тренером.

А вот пробовать заниматься без опытного наставника не следует. Легче поставить правильный удар с нуля, чем потом исправлять его. Вот когда обретете опыт общения с мячом и ракеткой, тогда можно будет и поиграть с друзьями на городских кортах.

КОНТАКТЫ

Федерация тенниса Иркутской области

8-902-516-07-39 - председатель Алена Владимировна Змановская.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Где заниматься

В Иркутске:

Школа большого тенниса «Удача»

Есть свои корты - 4 грунтовых летних и один зимний зал. Набор в группы с 4 лет и даже младше (зависит от ребенка, можно прийти попробовать и пораньше), взрослых на занятия приглашают в любом возрасте.

ул. Чернышевского, 34г.

8-914-895-04-80, (3952) 950-480 - руководитель Любовь Александровна Малинович.

Спортивный клуб «Смэш»

Своих кортов нет, занятия проходят на городских или арендованных площадках. Тренируют взрослых и детей с 9 лет.

8-950-149-63-44 - руководитель Анна Андреевна Карькова.

В Шелехове:

Теннисный клуб города Шелехов

Занятия на городских и арендованных площадках. Набирают на обучение взрослых и детей с 7 лет.

8-914-923-16-41 - руководитель Александр Валерьевич Ходасенко.

В Братске:

Обучение у тренера Эдуарда Гулькина

Городские площадки или аренда. Набор взрослых и детей с 7 лет.

8-950-107-36-72 - Эдуард Сергеевич Гулькин.