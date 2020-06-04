Футбольный клуб Зенит досрочно завершил сезон: какие перемены ждут команду

Из-за пандемии коронавируса все команды досрочно завершили выступления на соревнованиях. Иркутский футбольный клуб «Зенит» не стал исключением. И это только в минус, потому как весной у зенитовцев были шансы изменить свое турнирное положение, которое перед началом зимнего перерыва было незавидным - последнее, 6-е место в зоне «Восток» и всего лишь три победы в 12 матчах.

Более того, в межсезонье в Российском футбольном союзе приняли решение вовсе ликвидировать зону «Восток» в ПФЛ (профессиональная футбольная лига) и распределить клубы по четырем оставшимся зонам «Урал-Приволжье», «Запад», «Центр» и «Юг». Это решение шокировало болельщиков, ведь теперь нашей команде придется совершать переезды на большие расстояния и тратить на это колоссальные средства. Но в руководстве клуба в переходе в новый дивизион увидели перспективы: у «Зенита» будет намного больше матчей с более интересными соперниками.

- Выступать будем в зоне «Запад», - объясняет директор ФК «Зенит» Александр Ковалев. - Там много команд, и среди них есть достаточно сильные из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Тот факт, что они будут приезжать в Иркутск, точно поднимет зрительский интерес, но при этом и трудностей добавит. Поэтому «Зениту» необходимо усиление, чтобы составить достойную конкуренцию клубам зоны «Запад». Сейчас ведем переговоры с игроками. В том числе нам интересны те футболисты, которые раньше играли в «Зените», а потом пошли на повышение и выступают в более сильных клубах. Мы будем стараться выглядеть лучше, чем в прошлом сезоне. Конечно, тренировочный процесс предстоит немного подкорректировать, но в команде опытный наставник, и я думаю, что проблем с этим не будет.

У нового руководства команды большие планы на будущее, в которые даже входит выход зенитовцев в ФНЛ. Следующий же сезон начнется ориентировочно в конце июля - начале августа.

- На днях состоится видеоконференция, на которой обсудим варианты для проведения турнира, - продолжает Александр Ковалев. - А пока ребята занимаются по индивидуальной схеме, у всех есть свой план тренировок и они выполняют упражнения самостоятельно. На поле планируем выйти где-то после 15 июня — как раз в это время должна закончиться самоизоляция.

Прошлый же сезон для иркутского «Зенита», напомним, был полон потрясений. После того как команда завоевала 3-е место в зоне «Восток» в 2019 году, ее покинули двое самых результативных игроков. Егор Чернышев попал в состав «Носты» из Новотроицка, которая выступает в ФНЛ. А вот Иван Яковлев остался в ПФЛ, став частью клуба «Тюмень». Из-за таких серьезных потерь сибиряки не могли построить качественную игру в нападении и отправить мяч в ворота соперников. Но, как говорится, если не забиваешь ты, то забивают тебе. Череда досадных поражений отбросила команду на последнее место, с которого она в итоге так и не выбралась.

Футбольный клуб Зенит досрочно завершил сезон: какие перемены ждут командуФото: Анна ПОПОВА

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Зимой «Зенит» стал попадать в сводки новостей не только иркутских, но и российских СМИ. И дело тут было отнюдь не в спортивных достижениях. Игроки объявили, что уже полгода не получают зарплату, долг перед футболистами достиг нескольких миллионов рублей. Из-за этого им приходилось между тренировками подрабатывать таксистами и грузчиками. После шумихи к решению вопроса подключились врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и сотрудники прокуратуры. Затем еще больший резонанс этой истории придал известный блогер Евгений Савин, который приехал в Иркутск и пообщался с футболистами и представителями руководства. В результате к апрелю 2020 года долги были полностью погашены, а клуб сменил руководство.

ИСТОРИЯ ИРКУТСКОГО «ЗЕНИТА»

Команду создали в 2003 году и изначально она выступала в любительских чемпионатах. Однако в 2016-м, после закрытия клуба «Байкал», «Зенит» занял его место и заявился в ПФЛ. Изначально делал ставку на местных воспитанников. Из-за отсутствия большого количества опытных футболистов в течение первых двух сезонов «Зенит» не мог подняться выше 5-го (из 6) места в зоне «Восток». Однако в сезоне 2018/2019 все изменилось. Команда набралась опыта - и игра стала более стабильной. Результат такого прогресса - третье место в зоне «Восток». На сегодняшний день это самое большое достижение иркутской команды.

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Почему «Зенит»?

«Зенит» - это добровольное спортивное общество, которое было создано в СССР в 1936 году и объединяло работников предприятий оборонной, а позднее и авиационной промышленности. Впоследствии команды с названием «Зенит» стали появляться при заводах по всему Советскому Союзу. Так вышло и с любительской футбольной командой на базе иркутского авиационного завода. Уже в постсоветские времена она трансформировалась в клуб «Зенит», выступающий в Высшем дивизионе Любительской футбольной лиги.