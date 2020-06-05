«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Мой воспитатель-2020»

Воспитатель в детском саду, он и как первый учитель остается в памяти навсегда. Именно от него во многом зависит, насколько малыш будет открыт миру, научиться дружить, будет любознательным и активным. Конкурс среди педагогов «Комсомолка» проводит ежегодно, а вот для сотрудников детсадов интернет-баттл в этом году - впервые. И такая идея пришлась по душе жителям Приангарья. Участие в нем приняли почти две сотни воспитателей со всей области. Здесь не имел значение пол, возраст, стаж, а победителя выбирали читатели «КП» на сайте irk.kp.ru - за своих любимцев отдано почти 400 тысяч голосов.

«Сердца» отдали милой Снегурочке

Наибольшее число «сердечек» набрала Вера Ермилина из детского сада №118 города Братска. Именно она стала победительницей конкурса «Мой воспитатель-2020». За нее проголосовали более 70 тысяч (!) пользователей интернета. На конкурс она прислала фотографию с новогоднего утренника в детском саду. На фото девушка в костюме Снегурочки. От такой приветливой внучки Деда Мороза мальчишки и девчонки уж точно были в восторге! В подписи к фото педагог не указала никаких личных данных, а просто разместила стих «Я воспитатель и этим горжусь!». Как сибирячка стала педагогом, она рассказала корреспонденту «Комсомолки».

- Сама я в детский сад не ходила, росла с сестрами в деревне Заславская Балаганского района, видимо мне не хватало этого в детстве, нравилось играть в «учителей», детские игры стали реальностью, - улыбается Вера Ермилина. – Братский педколледж я окончила в 2007 году, сразу же устроилась воспитателем. Это особенная профессия – творческая, каждый день нужно проявлять фантазию, творить с ребятишками. Этот год вообще знаковый для меня: в мае я аттестовалась на педагога 1 категории, потом узнала, что победила в конкурсе «Комсомолки». Все говорит о том, что я двигаюсь в нужном направлении.

Вера Ермилина из детского сада №118 города Братска.

Каждый ребенок – личность

О том, что эта профессия творческая и очень ответственная, кропотливая говорит обладательница второго места в конкурсе «Мой воспитатель-2020» Наталья Васильева из детского сада №13 города Нижнеудинска. Педагогическое образование она получила в Иркутске. Считает, что на работу в детсад ее привела судьба.

- Профессия воспитателя появилась в моей жизни из-за переезда в другой город, - отмечает участница конкурса. - Как сейчас помню свой первый рабочий день. Большое количество любознательных, веселых и активных детей, окружали меня со всех сторон. Глаза, которые смотрят на тебя с интересом и любопытством. Это был один из лучших дней в моей жизни.

И вот с дошколятами она работает уже десятый год. Каждого пытается раскрыть как творческую личность.

- Родители доверяют мне самое дорогое, что у них есть – своих детей, помогают, советуются. Я нашла себя и свое призвание – быть воспитателем! – утверждает Наталья Васильева. - Счастливые лица, улыбки детишек и благодарность родителей это подтверждают.

Подтверждают это и итоги голосования. За Наталью Викторовну проголосовали 68 447 человек.

Наталья Васильева из детского сада №13 города Нижнеудинска.

Движение – это жизнь!

Так считает бронзовый призер Яна Сердюкова - инструктор по физической культуре в детском саду №118 города Братска.

- В саду работаю уже 30 лет, - рассказывает Яна Сердюкова. – И так решила еще… в 5 лет. Так случилось благодаря моему воспитателю – замечательной Галине Федоровне Рыткиной. Окончив школу в родном Усть-Куте, я поступила в Братский педагогический колледж. В этом городе и осталась. Сначала была педагогом, после инструктором. Считаю, что дружить со спортом нужно с раннего возраста, тогда физкультура в жизни станет полезной и приятной привычкой даже когда мои воспитанники сами станут папами и мамами.

Педагог сама очень любит движение, даже дополнительно получила хореографическое образование и ведет занятия в студии танца «Ритмическая мозаика». Под таким руководством ребятишки легко вовлекаются в процесс. С городских соревнований постоянно возвращаются с призами и грамотами. О конкурсе Яна Александровна узнала от коллеги, решила попробовать «вдруг повезет». И повезло! За Сердюкову проголосовали 41 100 человек. Поддерживали знакомые со всей области и даже из других стран.

Яна Сердюкова - инструктор по физической культуре в детском саду №118 города Братска.

ВАЖНО!

К сожалению, из-за режима самоизоляции провести торжественное вручение подарков от «Комсомолки», а также наших спонсоров - стоматологии «Элит Дент» и компании «КанцЛидер» - в редакции «КП» не представляется возможным. К тому же, победительница и призеры - из городов области, не у всех сейчас есть возможность приехать в Иркутск. Подарки обязательно будут доставлены им по почте или при удобном случае через знакомых или родственников.