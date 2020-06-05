«Поможем получить выплату за карантин из-за коронавируса!»: как мошенники обманывают иркутян в пандемию

Этой весной виртуальные мошенники в Приангарье разгулялись не на шутку. Полиция бьет тревогу: с начала 2020-го телефонные и интернет-аферисты обманули 1013 жителей региона, а это на 43% больше, чем за такой же период прошлого года! С января по май сибиряки отдали преступникам огромную сумму - 86,4 миллиона рублей. Виновата пандемия, из-за которой многие сидят по домам и больше времени проводят в интернете? Или все-таки излишняя доверчивость сибиряков?

«Поможем получить выплату за карантин из-за коронавируса!» - такое рекламное объявление в «Инстаграме» увидел 57-летний иркутянин.

И обрадовался. Даже не разобравшись, за что конкретно сулят компенсации, перешел по ссылке и заполнил анкеты с личными данными.

«Вам положено 270 тысяч», - тут же пришло ему завлекающее смс-сообщение.

Правда, затем ему написали: «Сначала оплатите работу юриста». Оплатил, не раздумывая. А дальше перечислил деньги якобы за банковскую комиссию, оформление документов, электронную подпись, регистрацию, проверку финансовой безопасности… И только отправив в никуда 21 тысячу рублей, иркутянин понял: обманули! Фактически аферисты сыграли на больной для многих теме - доходах в условиях пандемии.

Увы, мошенники - тонкие психологи. Пользуются страхами людей: за здоровье, за близких, за сбережения. Поэтому во время коронавируса большой риск попасться на их удочки.

- На условиях предоплаты мошенники в Сети предлагают «уникальные» товары: особые фильтры, очистители воздуха, лекарства, - предупреждают в региональном Управлении Роспотребнадзора. - Также в списке афер - оплата якобы выписанного штрафа, обязательное проведение платного анализа или особого пропуска на передвижение, услуг по поиску работы. А еще преступники могут войти в квартиру, чтобы ограбить, под новыми предлогами: якобы визит врача, соцработника или специалиста по дезинфекции.

Но в нашем регионе подобных афер больше, к счастью, пока не было.

- По-прежнему, самые популярные схемы мошенников: звонок якобы от службы безопасности банка с просьбой назвать явки и пароли от банковской карты - 192 уголовных дела заведено с начала года, а также продажа несуществующих товаров и услуг в Сети - 259 случаев, - рассказывают «Комсомолке» в ГУ МВД по Иркутской области. - Именно на эти схемы приходится больше половины от всех дистанционных афер в регионе. Почему растет число таких преступлений? Возможно, потому что люди все больше времени проводят в интернете, в том числе, переходят на онлайн-шопинг. А мошенники быстро подстраиваются под новые условия. А еще в последнее время набирает обороты новая тема с кредитами.

Как выглядит обман с займами? Рассказала одна из жертв. Правда, свое лицо 37-летняя жительница Ангарска скрыла и имени не назвала.

- Позвонила девушка, сказала: «С ваших счетов снимают деньги. Заблокировать счета?», - откровенничала позже женщина в полиции. - Мне обычно приходят смс-ки о списании, но в этот раз их не было. Я все равно разрешила заблокировать, назвала данные. Затем трубку передали какому-то мужчине. Он сказал, мол, неизвестные пытались взять на меня кредит в 300 тысяч. А чтобы им пришел отказ, нужно самой оформить в долг 150 тысяч. Я взяла кредит через онлайн-приложение и перевела деньги через банкомат на чужой счет. Вокруг меня были люди, пытались остановить. Но я всех отталкивала. В тот момент у меня была только одна мысль: «Я не хочу быть должна банку!» Но в итоге все равно осталась с долгом…

А еще один, 60-летний иркутянин, на днях распрощался с более крупной суммой - 700 тысяч рублей. Его телефонные мошенники тоже запугали кредитом, который кто-то якобы пытается взять на него. Из страха потерять сбережения, он перевел все до копейки на «резервные» счета, то есть прямиком аферистам.

БДИ!

Как не попасться на уловку

1. Получили сообщения и звонки о списании денег, блокировке счета или якобы оформленном на вас кредите? Не спешите выполнять инструкции отправителя. Такое общение стоит оборвать на корню. А для собственного спокойствия - позвонить по номеру горячей линии банка и уточнить информацию.

2. Ни в коем случае не называйте звонящим коды, приходящие в СМС. Полиция напоминает: реальные сотрудники банков никогда о таком не попросят! И, конечно, не называйте номер банковской карты и CVC-код, указанный на ее обратной стороне.

3. При покупках в Сети не торопитесь с оплатой. Сначала удостоверьтесь, что товар реален. Попросите его фотографии у продавца, почитайте отзывы.

4. Помните, что компенсации выплачиваются по судебному решению. И если они вам действительно положены, об этом придет письменное извещение.

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