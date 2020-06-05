2020-06-05T13:59:59+03:00
Общество

Как жителям Иркутска подать заявку на отлов бездомных собак

В этом году в городе планируется отловить 600 беспризорных псов
Любовь АРБАТСКАЯ
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В Иркутске отловят 800 бездомных кошек и собакВ Иркутске отловят 800 бездомных кошек и собакФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Своры бездомных собак на городских улицах, возле магазинов, и что самое пугающее, на детских площадках - актуальная проблема для Иркутска и других городов области. Сообщения на местных форумах и пабликах в социальных сетях – в доказательство. Там посты о нападении стай безнадзорных животных появляются периодически.

- Рабочее, улица Щедрина. Бродячие собаки всю ночь лают, время уже 3 часа ночи, - негодуют в соцсетях иркутяне.

-На 25-й школе жила одна собака, теперь их две и они кидаются на всех, кто мимо идет. С ребенком гуляла, они пытались бросаться и лаяли. При мне двоих укусили за ногу, - а это уже анонимно жалуется в интернете жительница Ангарска.

Итак, как решается проблема с бродячими животными? Напомним, что по новому федеральному закону, бездомных собак и кошек нужно отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и только после этого возвращать снова на улицу. А если животное агрессивное, то остается жить в приюте до естественной смерти. Усыплять запрещено! Эта же схема действует и в Иркутской области.

- К сожалению, в начале года организации по отлову животных не успели перестроиться под требования нового федерального закона, - отметил зампредседателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов. - Поэтому в Иркутске даже были случаи нападения бездомных собак на детей и подростков. Этот вопрос взят на жесткий контроль. С начала года в Иркутске отловили 197 уличных животных, заключен новый контракт на отлов еще 600 собак и кошек. Подрядчики сейчас работают по заявкам, то есть с улиц забирают только агрессивных псов, на которых жалуются местные жители.

Если раньше за отлов собак отвечали муниципалитеты, то теперь эта задача полностью переходит в полномочия правительства Иркутской области. Какие будут новшества? Самое главное - построят три больших региональных приюта для собак в Иркутском районе (на базе недостроенного кинологического центра вблизи деревни Московщина), а также в Братске и Тулуне. Кстати, это даст новые рабочие места для местных жителей.

- Пока в регионе всего около десяти организаций, которые отлавливают бродячих собак и могут размещать их у себя, - добавляет руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко. - С начала года в области забрали с улиц уже больше 1,5 тысячи животных. Ситуация стабилизируется. Из 42 муниципалитетов 36 уже заключили контракты с подрядчиками, в остальных документы на рассмотрении.

Но бродячие собаки не исчезнут с улиц, пока им будет, чем питаться. Так что еще один важный момент, над которым работают власти: нужно ликвидировать в городах и поселках свалки и правильно обустроить площадки для сбора мусора.

КОНКРЕТНО

Запишите телефончик

Заявки на отлов уличных собак принимают по телефону горячей линии при правительстве Приангарья: 89027631110, в будни с 8 до 17 часов

ИСТОЧНИК KP.RU

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