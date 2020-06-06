Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 июня: инфекция в Саянске; МФЦ работают по записи, больницы будут принимать пациентов как обычно

Коронавирус в Иркутске, 6 июня. Случаев заражения больше с каждым днем. Количество инфицированных около 2700 ( уточняется) Но одновременно растет и число выздоровевших – накануне их было 604. В больницах около 2 тысяч пациентов. Но среди них много бессимптомных больных – 81%, в то время как процент легко переносящих инфекцию в стране около 40%.

Коронавирус в Иркутске, 6 июня: инфекция в Саянске

О том, что коронавирус проник в Саянск, заявили власти города. Конечно, это было неизбежно и рано или поздно произошло бы – инфекция есть инфекция. Если сохранять обычные связи между районами и регионами, границ она не признает. Так случилось и на этот раз. Вахтовик, приехавший из Башкирии, оказался бессимптомным носителем вируса. В городе обеспокоены тем, что этот специалист мог заразить местных жителей. В ближайшие дни будет понятно, сколько человек заболели.

Коронавирус в Иркутске, 6 июня: регион входит в топ по Сибири по числу заболевших

Центр мониторинга коронавируса изучил ситуацию в Сибири.

«Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на Красноярский край (26%), Новосибирскую область (18%), Иркутскую область (14%), Алтайский край (12%) и Омскую область (8%)На остальные регионы в совокупности приходится 22% случаев коронавируса» , отмечают специалисты.

На прошедшей неделе, с 30 мая по 5 июня, число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 4634 человека — в 1,3 раза. Самый низкий прирост заболеваемости зафиксирован в Республике Хакасия, где количество инфицированных за неделю увеличилось на 21%. Самый высокий — в Иркутской области, где стало на 70% больше людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Об этом говорили и в правительстве региона. На этот рост повлял результат тестирования абсолютно всех вахтовиков. Число больных в регионе растет, но гораздо меньшими темпами.

Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 2137 человек за неделю. Красноярский край по-прежнему лидер по числу выздоровевших – 563 человека за неделю. В Иркутской области это число также начало расти в последние дни – более 60 выписавшихся из больниц за сутки.

Показатель смертности от коронавируса по России составляет 1,23%. Только в одном сибирском регионе этот показатель выше – в Томской области. Там он составляет 1,32%, и это самое высокое значение в округе. В Иркутской области – 0, 7%. Республика Алтай остаётся единственным регионом СФО с нулевой летальностью с начала пандемии. Всего за неделю в Сибири умерли 27 человек.

Коронавирус в Иркутске, 6 июня: скоро откроются больницы

Люди с тяжелыми заболеваниями все два месяца с начала ограничений ждали возможности попасть на комплексный осмотр, пройти лечение в больнице. Все это приходилось откладывать из-за эпидемии. Да и многие лечебные учреждения перепрофилированы под ковидные стационары. Сейчас ситуация будет понемногу меняться. Медики на противоэпидемической комиссии назвали этапы перехода к нормальной работе, но предупредили – все зависит от уровня заболеваемости.

В первую очередь будут возобновлять плановый прием пациентов федеральные учреждения здравоохранения, после – многопрофильные стационары, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, затем плановую работу начнут все оставшиеся больницы. В первую очередь прием врачи начнут в районах, где нет заболеваний или зарегистрировано по одному – два единичных очага. Это и Жигалово, и Катанга, и поселок Мама, и Осинский, Нукутский районы, к примеру.

Будут соблюдаться все правила предосторожности. В частности, задолго, за неделю до того, как попасть в стационар, возьмут анализ на коронавирус. При поступлении каждому не только измерят температуру, пульс и давление, но и, при необходимости, сделают рентген и экспресс-тест на Covid-19.

Кроме того, в Иркутской области составляется план по выводу медицинских учреждений из работы по обслуживанию больных коронавирусом. Он также будет зависеть от уровня заболеваемости. Пока она достаточно высока.

Коронавирус в Иркутске, 6 июня: прием в МФЦ – по записи

Прием в МФЦ опока идет строго по предварительной записи, через сайт mfc38.ru. Такая система введена, чтобы избежать массового скопления людей. Об этом рассказали в пресс-службе МФЦ региона.

ФИО, паспортные данные и цель визита заявителя должны полностью совпадать с теми, что были указаны при заполнении формы предварительной записи на сайте.

Только в одном случае записываться нет необходимости - если нужно забрать готовые документы, зарегистрироваться на портале Госуслуг или подтвердить личность пользователя. Здесь работает «живая очередь».

При этом очень многое можно и нужно оформить через интернет. Например, заявления на выплаты, положенные на детей до трех лет и от 3 до 16 лет, можно подать на портале Госуслуг. Полный перечень услуг, которые можно получить без личного посещения многофункциональных центров, находится на сайте mfc38.ru в разделе «Электронные услуги».

- В регионе действует режим самоизоляции. В сложной эпидемиологической ситуации просим заявителей с пониманием относится к работе МФЦ по предзаписи, соблюдать меры предосторожности, социальную дистанцию и пользоваться масками, защищающими органы дыхания, - отметили в учреждении.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутской области на 6 июня.