Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 июня: выздоравливает очень много людей

Коронавирус в Иркутске, 7 июня. Территорий, где ни разу не зафиксирован вирус, практически нет. При этом, по последним данным, коронавирус был обнаружен более 2800 раз. Однако растет и число выздоровевших, их около 800. Накануне, таковых стало больше сразу на 175 человек и едва не сравнялось с с числом заболевших за те же сутки -178. В больницах около 2 тысяч пациентов. К сожалению, прошедший день принес и новые потери — от коронавируса умерли уже 14 человек, а от других заболеваний, но с с диагнозом COVID-19 — еще 14. ( Обновленная статистика будет внесена, как только появятся свежие данные. Внимание!0

Коронавирус в Иркутске, 7 июня: свободная от заражений зона

Из списка районов, в которых ни разу не был зарегистрирован COVID-19, исчез Чунский.

В «зеленой» зоне, которая стала совсем мала, держатся Мамско-Чуйский и Жигаловский районы. В этой же зоне те территории, где единичные случаи заражения были, но сейчас заболевшие уже вылечились. Это Зиминский, Нукутский, Катангский,Осинский, Заларинский районы . И это не так мало!

Вот список районов где 1-3 человека заразились коронавирусом: Чунский, Казачинско-Ленский, Ольхонский, Балаганский, Баяндаевский, Черемховский районы, города Тулун ,Зима и поселок Качуг. Мы следим за ситуацией и сразу сообщим об изменении ситуации.

Относительно немного случаев ( до десятка) зафиксировано в Тайшете , Нижнеудинском, Нижнеилимском, Аларском районах. Накануне шестеро больных обнаружено, увы и в Саянске, где заболел вахтовик и заразились пятеро . Стабильная ситуация в Усть-Илимске, где очень давно зарегистрировали 14 случаев, но 11 человек уже благополучно вылечились. Во всех остальных ситуация еще сложнее. Впрочем, люди не только заболевают, но и вылечиваются.

Коронавирус в Иркутске, 7 июня: число заражений приближается к 1200

В Иркутске накануне диагноз поставили уже у 1134 раза. Областной центр дал большой прирост — 90 случаев за сутки. Вылечились только четверть больных. Пока счет в пользу коронавируса. И причина тому — растущее местное распространение болезни, уже 637 случаев. Это достаточно серьезно.

Коронавирус в Иркутске, 7 июня: каждый четвертый вахтовик уже выздоровел

В Усть-Куте за прошедшие сутки выписался из больниц 61 человек. Всего уже 158. И все за последние дни. Удивительного в этом мало -вахтовики болели в основном бессимптомного, организмы имеют крепкие и сейчас уже приступают к работе. И, хотя обнаруживаются новые случаи, они на самом деле единичны. А это очень хорошая тенденция. А вот количество больных вахтовиков падает — стремительно – четвертого их было 523, пятого 517, а шестого – уже 464 . Поскольку выздоровело их как раз на 6 человек больше, уже 97. На рудниках и в артелях Бодайбо больных меньше – около 250 случаев, но прирост за сутки значительный. Только накануне больных стало больше на 25 человек. Правда, массовое выздоровление здесь еще не началось, по последним данным, выписался каждый десятый.

Коронавирус в Иркутске, 7 мая: пригород выздоравливает

Количество больных под Иркутском тоже, конечно, увеличивается. Эта территория теснейшим образом связана с городом, люди ездят на работу и обратно. Сейчас в Иркутском районе уже около 300 больных. Из этого числа половина – контакты. Много было зараженных вахтовиков – 108. Все они находились под контролем врачей в общежитии поселка Маркова. Больны были практически бессимптомно. Почему были? Сейчас в общежитии почти нет постояльцев. Накануне значилось всего 32.

Половина всех заболевших в пригороде уже выписалось, это очень много. А что касается вахты – то почти вся.

Это последние новости о коронавирусе на утро 7 июня.