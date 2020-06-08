Власти Забайкалья помогут школьнице, получившей путевку к морю за спасение людей, поехать в лагерь

- Рита уже мысленно на море, - улыбается жительница Читы Анжела Шванова.

Как рассказывала "Комсомолка", ее 13-летняя дочь Рита Шванова прошлым летом спасла из реки Читинка тонущего 14-летнего подростка и его маму. За смелость и героизм девочку наградили путевкой во Всероссийский детский центр «Орленок» в Краснодарском крае. Свое первое большое путешествие Рита ждет с нетерпением, но поездка чуть было не сорвалась. Дело в том, что билеты на поезд к Черному морю и обратно (а это не меньше 20 тысяч рублей) должна была оплатить ее семья. Но ее мама одна воспитывает четверых детей, и сейчас сидит в декрете с младшей дочуркой. Такой суммы на проезд у них, увы, нет.

К счастью, узнав об этой ситуации, сначала откликнулись местные жители и стали перечислять семье деньги на проезд семиклассницы в «Орленок». Собрали половину суммы! Подключились и специалисты министерства образования Забайкалья.

- Смена, на которую должна поехать Маргарита, пройдет в августе. Вопрос об оплате дороги до детского центра берем на контроль. Со стороны нашего министерства будут приложены все усилия, чтобы она поучаствовала в смене, - прокомментировала и.о. министра образования, науки и молодежной политики края Наталья Бянкина.

Ну а школьница уже собирается на море: решает, какие вещи с собой взять, и предвкушает приключения.

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