«Великая Победа - Стена Памяти»: фронтовая песня «Давно мы дома не были»

«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

“Давно мы дома не были”... Эта песня родилась в мае 1945 года во время поездки ленинградской концертной бригады к бойцам Прибалтийского фронта и морякам Балтийского флота. В составе бригады были поэт Алексей Иванович Фатьянов и композитор Василий Павлович Соловьёв-Седой. Они сочинили эту песню прямо в дороге, в автобусе. Композиция быстро стала знаменита, по душе она пришлась и сибирякам.

О культуре, вдохновляющей наших земляков в годы Великой Отечественной войны - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».