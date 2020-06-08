2020-06-08T06:59:19+03:00
День Победы в Иркутске

«Великая Победа - Стена Памяти»: фронтовая песня «Давно мы дома не были»

Рассказываем об искусстве и культуре, что придавали сил сибирякам в 1940-е
Любовь АРБАТСКАЯ
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Песня и строить, и жить помогает.Песня и строить, и жить помогает.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

“Давно мы дома не были”... Эта песня родилась в мае 1945 года во время поездки ленинградской концертной бригады к бойцам Прибалтийского фронта и морякам Балтийского флота. В составе бригады были поэт Алексей Иванович Фатьянов и композитор Василий Павлович Соловьёв-Седой. Они сочинили эту песню прямо в дороге, в автобусе. Композиция быстро стала знаменита, по душе она пришлась и сибирякам.

О культуре, вдохновляющей наших земляков в годы Великой Отечественной войны - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».

«Великая Победа - Стена Памяти»: о песне «Горит свечи огарочек»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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