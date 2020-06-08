Закрытие обсерваторов в Иркутске в 2020 году: приезжих не будут отправлять на самоизоляцию

Закрытие обсерваторов в Иркутске в 2020 году уже скоро. "Как прилететь в Иркутскую область и не попасть в обсерватор?" - сибиряки порядком устали отвечать на этот вопрос родных и знакомых, которые собираются сюда по работе или в гости. Если раньше для приезжающих из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии (территории, где особенно много заболевших коронавирусом) 14-дневная изоляция была строго обязательна, то сейчас меры смягчили. Обсерватор по прибытию в Приангарье больше им не грозит. Такие изменения внесены в указ Губернатора Иркутской области № 59 о введении режима повышенной готовности.

- Пассажиры снова прилетают в аэропорт Иркутска в обычном порядке, им не станут выдавать постановления о самоизоляции, и в обсерваторы отправлять тоже не будут, - рассказывают «Комсомолке» в региональном Управлении Роспотребнадзора. - Однако наши сотрудники продолжат работать в аэропорту. У всех прибывших дистанционно измеряют температуру, и если у кого-то обнаружат симптомы ОРВИ, то отвезут в больницу. На этот случай там дежурят машины скорой помощи.

Итак, когда же начнется закрытие обсерваторов в Иркутске в 2020 году? Сейчас в Приангарье в них осталось всего 62 человека. Когда закончится их двухнедельная самоизоляция, учреждения остановят работу.

- Возможно, останется один резервный государственный обсерватор, - комментируют в правительстве региона. - На случай, если, например, один член семьи заболел и под наблюдением медиков лечится на дому, а остальным негде изолироваться. При этом постановление Роспотребнадзора им все равно выдавать не будут.

Строгие меры остались в отношении вахтовиков. Ведь именно они давали большой прирост по числу заболевших коронавирусом в Иркутской области. Предприятия, куда рабочие приезжают на вахту, теперь обязаны сами оплачивать их 14-дневную изоляцию.

- Обсерваторы - это недешево, а поток приезжих большой, - говорит общественник Павел Циколин, возглавлявший смену в одном из таких учреждений. - Ведь нужно каждому обеспечить проживание, питание, сдачу тестов, проезд к дому после изоляции (как уже сообщалось, содержание одного человека в сутки обходится бюджету в 1950 рублей - прим. ред.) Оправдали ли себя обсерваторы? Думаю, что все-таки да. Ведь среди изолированных в самом деле были заболевшие люди. Уже с 7 июня на изоляцию больше не привозили пассажиров с прибывших рейсов.

Несмотря на закрытие обсерваторов в Иркутске в 2020 году, режим самоизоляции в области продолжается, как минимум, до 14 июня. По-прежнему закрыты кафе, рестораны и кинотеатры, а продавцы в магазинах встречают покупателей в медицинских масках и резиновых перчатках.

- Самоизоляция сейчас подразумевает соблюдение социальной дистанции, масочного режима в общественном транспорте, местах общего пользования, на работе, - пояснял главный санитарный врач регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных.

И хоть за окном - лето, и так хочется устроить с семьей и друзьями пикник и прогулки на свежем воздухе, местным жителям все-таки рекомендуют поберечь здоровье и реже выходить из дома. А еще сократить любые поездки, а работать и учиться дистанционно, если это возможно. Ведь чем шире круг общения вживую, увы, тем выше сейчас риск подхватить инфекцию. Особенно осторожными нужно быть людям старше 65 лет, тем, кто страдает хроническими болезнями, и беременным женщинам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Зараженных в Приангарье – больше 3 тысяч

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области продолжает расти. По данным на утро 8 июня, в регионе подтверждено еще 206 случаев заражения. Общее количество подхвативших заразу – 3083. Но, конечно, многие из них уже выздоровели: 831 человек выписался из больницы с отрицательным анализом на COVID-19.

Все еще госпитализированы 2223 пациента. Больше половины из них по-прежнему составляют вахтовики – 1247. Еще 164 заболевших – привезенные из обсерваторов. В тяжелой форме переносят инфекцию 24 человека. От коронавируса умерли 14 человек, еще 15 – от других болезней.

Больше всего заболевших в Иркутск, Иркутском районе, Усть-Куте и Бодайбо. «Чистыми» от заразы остались только Мамско-Чуйский и Жигаловский районы, а также Зиминский и Катангский, где все пациенты побороли коронавирус.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

14515 человек прибыли в Приангарье из стран, где с марта отмечен коронавирус.

26268 - сняты с наблюдения медиков спустя 14 дней.

5392 - все еще под надзором врачей.

Таковы новости про закрытие обсерваторов в Иркутске в 2020 году.

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