Отмена режима самоизоляции для приезжих в Иркутске в 2020 году: с какого числа будет действовать

Отмена режима самоизоляции для приезжих в Иркутске в 2020 году означает, что с 7 мая пассажиров в аэропорту не забирают и не отвозят в обсерваторы, и даже постановлений о домашней самоизоляции выдавать не будут. Все будет, как обычно: прилетел, и можешь отправляться по личным делам.

- Но наши специалисты продолжат работать в аэропорту, - отметили в Роспотребнадзоре по Иркутской области. - У прибывших дистанционно измеряют температуру, и если у них обнаружат симптомы ОРВИ, то отвезут в больницу. Там дежурит скорая помощь.

Отмена режима самоизоляции для приезжих в Иркутске в 2020 году - долгожданная новость для тех, кто давно собирался сюда в командировку или повидать родных. Ведь раньше приехавшие из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии обязаны были 14 дней провести на самоизоляции.

Однако в Иркутской области режим самоизоляции продлится, как минимум, до 14 июня, и подразумевает собой ограничительные меры. Так, нужно носить медицинскую маску в общественных местах: на работе, в транспорте, в магазинах. Соблюдать социальную дистанцию. И по возможности все-таки оставаться дома, ведь риск подхватить опасную инфекцию все еще велик.

А вот обсерваторы из-за отмены режима самоизоляции для приезжих в Иркутске в 2020 году в нашем регионе скоро закроют.

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