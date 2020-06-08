Синоптики рассказали, когда в Иркутск вернется лето

Чего сейчас ждет каждый житель Иркутска помимо снятия ограничений из-за коронавируса? Конечно, теплой летней погоды! Ведь за целую неделю наступившего лета мы его так и не почувствовали. Как назло, именно с 1 июня к нам пришло похолодание и не спешит уходить. Дождь, пусть небольшой, за исключением понедельника, капает почти каждый день, и лишь изредка проглядывает солнце.

- Пока радужный прогноз лишь на вторник, 9 июня, - рассказывает «КП» - Иркутск» замначальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - В этот день осадков в Иркутске не ожидается, а столбик термометра поднимется до +23 градусов. А со среды 10 июня вновь дожди, усиление ветра с порывами до 15 м/с. Проще говоря, нас ждет практически такая же погода, как на прошлой неделе: днем может пройти небольшой дождь, а затем выглянет солнце. Или наоборот. Что касается температуры, то она ожидается от +15 до +20 градусов.

При этом тучи могут ходить над городом так, что в одном районе пройдет дождь, а в другом может не выпасть ни капли. Потепление же до +24…+26 в Иркутске ждут к концу длинных выходных - 13 или 14 июня. Ну а синоптики теперь надеются на то, что погода вернет нам должок в виде знойного лета во второй половине месяца.