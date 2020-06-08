«Песни Великой победы в рисунках!»: итоги конкурса
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» - от этой строчки из фильма «Офицеры» душа переворачивается. Подвиг, доблесть, честь, долг, любовь - в ней все о тех, кто ценой своей жизни избавил нас от фашизма. Песни военных лет - не просто композиции. С ними солдаты шли в бой, пели в землянках, в окопах минуты затишья, под них вспоминали родной дом, мечтали о встрече с любимыми. Песня вдохновляла, поддерживала в трудные минуты, приносила утешение, дарила силы. Она была необходима как воздух.
В феврале «Комсомольская правда» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» запустила конкурс для детей «Песни Великой Победы в рисунках». В нем приняли участие более 300 детей со всей области. Присылали рисунки в редакцию, а на сайте irk.kp.ru проходило народное голосование.
И вот мы подвели итоги. Встречайте победителей! Их 12, по три в каждой возрастной категории. Ребят мы торжественно наградим через пару месяцев, как только снимут все ограничения, связанные с пандемией. Ну а пока смотрите, чьи работы заслужили признание.
5 - 7 лет
Дарья НЕСТЕРОВА, г. Шелехов
Дарья - абсолютный лидер голосования не только в своей возрастной категории, но и в конкурсе в целом. Ее работа «Великая война - Великая Победа» набрала более 18 тысяч голосов. Помогала Даше мама. Вместе они хотели показать, как война затронула судьбы миллионов людей, изобразив земной шар, перевязанный лентой. И образ белого голубя здесь не случаен, он олицетворяет мир и радость Победы.
Дарья - абсолютный лидер голосования не только в своей возрастной категории, но и в конкурсе в целом.
Работа «Великая война - Великая Победа» набрала более 18 тысяч голосов.
Варвара БАРУТКИНА, г. Ангарск
Варя рассказывает, что идея рисунка родилась благодаря прадедушке. «Расцветали яблони и груши...» была его любимой песней. Девочка считает, что нужно бережно хранить воспоминания о своих предках.
Варя рассказывает, что идея рисунка родилась благодаря прадедушке.Фото: из личного архива
«Расцветали яблони и груши...».Фото: из личного архива
Матвей МАСЛАКОВ, д. Булюшкина, Тулунский район
Маленький Матвей посвятил свою работу композиции «Три танкиста, три веселых друга». И, кстати, у самого мальчика тоже есть два друга, таких же задорных и преданных, как в песне.
Матвей посвятил свою работу композиции «Три танкиста, три веселых друга».
Матвей Маслаков.
8 - 10 лет
Геворг АВДАЛЯН, г. Тулун
Геворг набрал больше всего симпатий в своей возрастной категории. Мальчик признается, что его рисунок о песне «Священная война». Сам онинтересуется воздушными боями и посещает кружок авиамоделирования.
Геворг набрал больше всего симпатий в своей возрастной категории.Фото: Личный архив
Рисунок о песне «Священная война».Фото: Личный архив
Алиса КОЗЫРИНА, г. Черемхово
Алиса ходит в кинологический кружок и очень любит четвероногих питомцев. Вот и рисунок назвала «Пес и солдат». Считает, что животные тоже внесли большой вклад в Победу.
Алиса ходит в кинологический кружок и очень любит четвероногих питомцев.
Рисунок назвала «Пес и солдат».
Анастасия КОТОВЩИКОВА, д. Булюшкина, Тулунский район
«Салют Победы». Настя в своей работе изобразила радость и печаль - те эмоции, которые испытывали люди в День Победы.
«Салют Победы».
Настя в своей работе изобразила радость и печаль.
11 - 14 лет
Владимир КНЯЖЕВ, с. Гуран, Тулунский район
На рисунке - поле боя в самый разгар сражения. Он посвящен песне «Десятый батальон». В глазах солдат - боль, но все еще воля к победе.
На рисунке - поле боя в самый разгар сражения.
Кирилл УМРИК, с. Гуран, Тулунский район
Обе бабушки Кирилла были труженицами тыла, а один из прадедов воевал на фронте. Работу Кирилл посвятил песне «Ты же выжил, солдат». Для этого посмотрел фильмы, почитал историю о войне.
Работу Кирилл посвятил песне «Ты же выжил, солдат».
Обе бабушки Кирилла были труженицами тыла, а один из прадедов воевал на фронте.
Антонина КОТОВЩИКОВА, д. Булюшкина, Тулунский район
Буйство красок и своеобразная техника мазков - в работу хотелось вложить большой смысл и глубокое уважение к подвигу солдат. Ее Антонина посвятила композиции «На безымянной высоте».
Антонина посвятила рисунок песне «На безымянной высоте».
Антонина Котовщикова.
15 - 17 лет
Анастасия СОЛОНИЦЫНА, г. Ангарск
Настя отличница и очень ответственно подходит ко всему. Этот рисунок не стал исключением - изобразила своего деда, в память о его боевых подвигах.
Настя изобразила своего деда, в память о его боевых подвигах.
Анастасия Солоницына.
Софья ГОЛОВИНА, г. Иркутск
Идея рисунка пришла Софье по мотивам песни «Пора в путь-дорогу». Это известная композиция звучала в кинофильме «Небесный тихоход».
Идея рисунка пришла Софье по мотивам песни «Пора в путь-дорогу».Фото: из личного архива
Елена КОЖУХ, п. Тамтачет, Тайшетский район
Лена нарисовала своего прадеда, ей было приятно сохранить память о нем и в этой интересной работе. Создавая ее, она испытывала чувство гордости и уважения к родному человеку.
Елена Кожух.
Лена нарисовала своего прадеда, ей было приятно сохранить память о нем и в этой интересной работе.
ИСТОЧНИК KP.RU