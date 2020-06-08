«Песни Великой победы в рисунках!»: итоги конкурса

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» - от этой строчки из фильма «Офицеры» душа переворачивается. Подвиг, доблесть, честь, долг, любовь - в ней все о тех, кто ценой своей жизни избавил нас от фашизма. Песни военных лет - не просто композиции. С ними солдаты шли в бой, пели в землянках, в окопах минуты затишья, под них вспоминали родной дом, мечтали о встрече с любимыми. Песня вдохновляла, поддерживала в трудные минуты, приносила утешение, дарила силы. Она была необходима как воздух.

В феврале «Комсомольская правда» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» запустила конкурс для детей «Песни Великой Победы в рисунках». В нем приняли участие более 300 детей со всей области. Присылали рисунки в редакцию, а на сайте irk.kp.ru проходило народное голосование.

И вот мы подвели итоги. Встречайте победителей! Их 12, по три в каждой возрастной категории. Ребят мы торжественно наградим через пару месяцев, как только снимут все ограничения, связанные с пандемией. Ну а пока смотрите, чьи работы заслужили признание.

5 - 7 лет

Дарья НЕСТЕРОВА, г. Шелехов

Дарья - абсолютный лидер голосования не только в своей возрастной категории, но и в конкурсе в целом. Ее работа «Великая война - Великая Победа» набрала более 18 тысяч голосов. Помогала Даше мама. Вместе они хотели показать, как война затронула судьбы миллионов людей, изобразив земной шар, перевязанный лентой. И образ белого голубя здесь не случаен, он олицетворяет мир и радость Победы.

Дарья - абсолютный лидер голосования не только в своей возрастной категории, но и в конкурсе в целом.

Работа «Великая война - Великая Победа» набрала более 18 тысяч голосов.

Варвара БАРУТКИНА, г. Ангарск

Варя рассказывает, что идея рисунка родилась благодаря прадедушке. «Расцветали яблони и груши...» была его любимой песней. Девочка считает, что нужно бережно хранить воспоминания о своих предках.

Варя рассказывает, что идея рисунка родилась благодаря прадедушке.Фото: из личного архива

«Расцветали яблони и груши...».Фото: из личного архива

Матвей МАСЛАКОВ, д. Булюшкина, Тулунский район

Маленький Матвей посвятил свою работу композиции «Три танкиста, три веселых друга». И, кстати, у самого мальчика тоже есть два друга, таких же задорных и преданных, как в песне.

Матвей посвятил свою работу композиции «Три танкиста, три веселых друга».

Матвей Маслаков.

8 - 10 лет

Геворг АВДАЛЯН, г. Тулун

Геворг набрал больше всего симпатий в своей возрастной категории. Мальчик признается, что его рисунок о песне «Священная война». Сам онинтересуется воздушными боями и посещает кружок авиамоделирования.

Геворг набрал больше всего симпатий в своей возрастной категории.Фото: Личный архив

Рисунок о песне «Священная война».Фото: Личный архив

Алиса КОЗЫРИНА, г. Черемхово

Алиса ходит в кинологический кружок и очень любит четвероногих питомцев. Вот и рисунок назвала «Пес и солдат». Считает, что животные тоже внесли большой вклад в Победу.

Алиса ходит в кинологический кружок и очень любит четвероногих питомцев.

Рисунок назвала «Пес и солдат».

Анастасия КОТОВЩИКОВА, д. Булюшкина, Тулунский район

«Салют Победы». Настя в своей работе изобразила радость и печаль - те эмоции, которые испытывали люди в День Победы.

«Салют Победы».

Настя в своей работе изобразила радость и печаль.

11 - 14 лет

Владимир КНЯЖЕВ, с. Гуран, Тулунский район

На рисунке - поле боя в самый разгар сражения. Он посвящен песне «Десятый батальон». В глазах солдат - боль, но все еще воля к победе.

На рисунке - поле боя в самый разгар сражения.

Кирилл УМРИК, с. Гуран, Тулунский район

Обе бабушки Кирилла были труженицами тыла, а один из прадедов воевал на фронте. Работу Кирилл посвятил песне «Ты же выжил, солдат». Для этого посмотрел фильмы, почитал историю о войне.

Работу Кирилл посвятил песне «Ты же выжил, солдат».

Обе бабушки Кирилла были труженицами тыла, а один из прадедов воевал на фронте.

Антонина КОТОВЩИКОВА, д. Булюшкина, Тулунский район

Буйство красок и своеобразная техника мазков - в работу хотелось вложить большой смысл и глубокое уважение к подвигу солдат. Ее Антонина посвятила композиции «На безымянной высоте».

Антонина посвятила рисунок песне «На безымянной высоте».

Антонина Котовщикова.

15 - 17 лет

Анастасия СОЛОНИЦЫНА, г. Ангарск

Настя отличница и очень ответственно подходит ко всему. Этот рисунок не стал исключением - изобразила своего деда, в память о его боевых подвигах.

Настя изобразила своего деда, в память о его боевых подвигах.

Анастасия Солоницына.

Софья ГОЛОВИНА, г. Иркутск

Идея рисунка пришла Софье по мотивам песни «Пора в путь-дорогу». Это известная композиция звучала в кинофильме «Небесный тихоход».

Идея рисунка пришла Софье по мотивам песни «Пора в путь-дорогу».Фото: из личного архива

Елена КОЖУХ, п. Тамтачет, Тайшетский район

Лена нарисовала своего прадеда, ей было приятно сохранить память о нем и в этой интересной работе. Создавая ее, она испытывала чувство гордости и уважения к родному человеку.

Елена Кожух.