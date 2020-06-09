В Москве спустя 15 лет задержали убийцу предпринимателя из Бурятии

В Москве задержали 40-летнего мужчину, который в 2005 году вместе с приятелем убил предпринимателя. И если друг уже отсидел свое, проведя в местах не столь отдаленных 14 лет, то второй успешно скрывался от суда и следствия. Правда, пока не решил купить машину и квартиру в столице. Также он пару раз получал штраф за нарушение правил дорожного движения и таким образом попал в поле зрения сотрудников уголовного розыска.

«Видимо, уверовал в свою безнаказанность, - считают следователи. – Его поиск не прекращался все эти 15 лет. Но он вел очень закрытый образ жизни. Возможно, часто менял съемные квартиры. Нигде замечен не был, хотя и жил по своим настоящим документам».

Произошло убийство в 2005 году в Северобайкальске. Тогда на свалке было найдено тело местного предпринимателя. Через некоторое время удалось задержать одного из двух преступников. Он то и рассказал детали. Оказалось, что приятели узнали, что их знакомый бизнесмен постоянно отправляет через проводников поездов крупные суммы денег за товар в другие города. Сразу же назрел план напасть на торговца, убить его и забрать деньги.

«Они подъехали к предпринимателю на машине и предложили подвезти. Уже возле вокзала мужчины накинули на шею несчастного удавку и задушили его. Тело выбросили на свалку. Добычей убийц стали 120 тысяч рублей», - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

Ну а после один из душегубов отправился за решетку, другой - 15 лет оставался на свободе. Сейчас же он доставлен в Бурятию, ему вменяют убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем.