2020-06-09T14:55:31+03:00
Происшествия

В Москве спустя 15 лет задержали убийцу предпринимателя из Бурятии

Все эти годы мужчина тщательно скрывался, но прокололся, когда решил купить квартиру и машину в столице
Яна ЛИСИНА
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В Москве спустя 15 лет задержали убийцу предпринимателя из БурятииВ Москве спустя 15 лет задержали убийцу предпринимателя из БурятииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Москве задержали 40-летнего мужчину, который в 2005 году вместе с приятелем убил предпринимателя. И если друг уже отсидел свое, проведя в местах не столь отдаленных 14 лет, то второй успешно скрывался от суда и следствия. Правда, пока не решил купить машину и квартиру в столице. Также он пару раз получал штраф за нарушение правил дорожного движения и таким образом попал в поле зрения сотрудников уголовного розыска.

«Видимо, уверовал в свою безнаказанность, - считают следователи. – Его поиск не прекращался все эти 15 лет. Но он вел очень закрытый образ жизни. Возможно, часто менял съемные квартиры. Нигде замечен не был, хотя и жил по своим настоящим документам».

Произошло убийство в 2005 году в Северобайкальске. Тогда на свалке было найдено тело местного предпринимателя. Через некоторое время удалось задержать одного из двух преступников. Он то и рассказал детали. Оказалось, что приятели узнали, что их знакомый бизнесмен постоянно отправляет через проводников поездов крупные суммы денег за товар в другие города. Сразу же назрел план напасть на торговца, убить его и забрать деньги.

«Они подъехали к предпринимателю на машине и предложили подвезти. Уже возле вокзала мужчины накинули на шею несчастного удавку и задушили его. Тело выбросили на свалку. Добычей убийц стали 120 тысяч рублей», - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

Ну а после один из душегубов отправился за решетку, другой - 15 лет оставался на свободе. Сейчас же он доставлен в Бурятию, ему вменяют убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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