2020-06-08T06:03:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 июня: число случаев инфекции больше трех тысяч

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Иркутске на 8 июня [обновляется]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 июня: число случаев коронавируса близко к трем тысячам.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 июня: число случаев коронавируса близко к трем тысячам.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Иркутске, 8 июня. Число случаев коронавируса в регионе выше трех тысяч -3083. Одновременно растет и количество тех, кто выздоровел, это, пожалуй, самое главное. Накануне по этому показателю за сутки Приангарье попало в топ-15 по стране.Увы, в этот раз числ выздоровевших за день совсем небольшое - 16 человек. Но, возможно, потому что был выходной. А вот количество больных дао очень высокий прирост -206 человек, один из печальных рекордов И, хотя в больницах сейчас находятся больше двух тысяч человек -2223, а число больных пополняют вахтовики и жители территории, это очень хороший знак.

7 июня принесло новые потери — общее число умерших от коронавируса достигло 14 человек, а от других заболеваний, но с с диагнозом COVID-19 — еще 15. На 8 новых случаев смерти нет.

Коронавирус в Иркутске, 8 июня: где вируса нет

Таких районов очень немного, но они есть. Это Мамско-Чуйский и Жигаловский районы. Единичные случаи заражения были, но сейчас заболевшие уже вылечились в Нукутском, Катангском,Осинском, Заларинском районах .В этот перечень включают и Зиминский район, отдельно выделяя город Саянск, где, после заноса инфекции вахтовиком, заболели пять человек.

Отметим, что достаточно большой и перечень районов, где заразились коронавирусом меньше трех человек: Чунский, Казачинско-Ленский, Ольхонский, Балаганский, Баяндаевский, Черемховский районы, города Тулун ,Зима и поселок Качуг. Мы следим за ситуацией и сразу сообщим о ее изменении .

Меньше десяти случаев зафиксировано в Тайшете , Нижнеудинском, Нижнеилимском, Аларском районах. Шестеро больных в Саянске, а из 14 заразившихся в Усть-Илимске уже вылечились 11.

Коронавирус в Иркутске, 8 июня: число заражений приближается к 1200

К счастью, рост числа диагнозов в Иркутске, который аккумулировал на себя большую часть случаев, замедлился. Если 6 июня областной центр дал большой прирост — 90 случаев за сутки, то 7 июня уже 39. Число вылечившихся подходит к 400. По прежнему медики говорят о местном распространении заболевания.

Это последние новости о коронавирусе на утро 8 июня. Как только данные обновятся, мы их пополним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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