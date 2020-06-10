7 июня в Китае была обнародована пресс-канцелярией Госсовета КНР Белая книга под названием "Борьба с COVID-19: Китай в действии". Белая книга помимо предисловия и послесловия состоит из четырех частей, а именно "Тяжелый процесс борьбы Китая с эпидемией", "Профилактика, контроль и лечение - скоординированные действия на двух полях битвы", "Сплоченность мощных сил в борьбе с эпидемией" и "Создание сообщества единой судьбы человечества в сфере здравоохранения". В ней подробно рассказывается, как в стране упорно боролись с распространением нового коронавируса, описываются эффективные меры, принятые в ходе профилактики и контроля над эпидемией, передается сила и уверенность в сплоченности и сотрудничестве в целях осуществления победы над глобальной пандемией.

Читая данный официальный документ китайского правительства из 37 тысяч иероглифов, можно легко заметить концепцию, которая прослеживается от начала до конца борьбы с эпидемией, «Безопасность жизни и здоровья людей - прежде всего», неоднократно подчеркивается необходимость спасения жизней «любой ценой». Китай поставил во главу угла жизнь и здоровье народа и принял самые полные, строгие и тщательные противоэпидемические меры, успешно оборвал все каналы распространения вируса, что в результате способствовало эффективному сдерживанию распространения коронавирусной инфекции за 2 месяца. А 1,4 миллиарда китайского народа в свою очередь активно откликнулись на призыв правительства и добровольно выполнили все рекомендации правительства и экспертов и благодаря своему упорству, духу самопожертвования и единению воли, продемонстрировали великую силу китайского народа.

Фото: КНР

Победа приходит не без жертв. По состоянию на 31 мая в материковой части Китая было зафиксировано 83017 случаев заражения, среди которых, 4634 случая с летальным исходом. Это не просто цифра, за ними жизнь человека. К Вашему сведению также добавлю, что в разгаре борьбы Китая против коронавируса социально-экономическая деятельность по всей территории страны была приостановлена почти что на 2 месяца, и вы сами без лишних слов сможете себе представить, в какой тяжелой ситуации оказались мои земляки и что это значит для страны с наибольшим в мире количеством населения и страны со второй в мире по величене экономикой, и какие материальные потери понес на себя Китай.

Фото: КНР

Между прочим, хотел бы подчеркнуть, что Китайское правительство опубликовало этот документ с целью не только запечатлеть усилия Китая по борьбе с эпидемией, но и поделиться своим опытом в этой сфере с остальным миром и разъяснить свою концепцию глобальной борьбы с эпидемией, как это было образно выражено в китайских СМИ, первое, что должен был сделать Ной, сойдя с ковчега после потопа, это построить мост, а не стену. Поэтому считаю, что было бы хорошо, если бы нас слушали и слышали и что-нибудь полезное из наших опытов смогли освоить.

Фото: КНР

Новая коронавирусная инфекция по определению в Белой Книге представляет собой пандемию, которая распространилась по всему миру и стала самым серьезным испытанием и вызовом глобального характера. В борьбе против коронавирусной инфекции Китай неизменно придерживается концепции формирования глобального сообщества единой судьбы, взяв на себя обязательства крупной державы. C самого начала эпидемии на основе открытого, прозрачного и ответственного подхода киатйская сторона своевременно проинформировала международное сообщество об эпидемической ситуации в стране, исходя из принципа предельной искренности делился информацией и опытом по противостоянию эпидемии и лечению зараженных. Сегодня когда эпидемия приостановилась внутри страны, Китайская сторона по прежнему ведет борьбу плечом к плечу с другими членами международного сообщества против общего для человечества врага в лице коронавируса COVID-19 и оказывает посильную помощь международному сообществу. Вклад Китая в борьбу международного сообщества против пандемии заслуживает уважения. В этой связи хочу еще раз подчеркнуть, что проблема общественного здравоохранения не подлежит политизации, подобные действия не смогут вывести человечество из сложившейся ситуации, лишь усугубляют проблемы и подрывает совместные усилия международного сообщества.

Фото: КНР

В Книге неоднократно подчеркивается твердое убеждение Китая в том, что благодаря объединению усилий и взаимной поддержке всего международного сообщества, мир, безусловно, сможет преодолеть эпидемию, пережить этот тяжелый период в истории человечества и обратиться к более светлому завтра в глобальном развитии. Если совсем коротко, то как это в Книге говорится, "Солидарность означает силу. Мир победит в этой битве".

В завершение, ссылаясь на Белую Книгу, хотел бы сказать, что хотя "Коронавирусная эпидемия глубоко повлияла на ход глобального развития человечества, однако устремления людей к прекрасной жизни не изменились". Мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество, как и прежде, "двигают колесо истории". Единые надежды и мечты народов всего мира, поддержка концепции глобального сообщества единой судьбы, общие цели и единое стремление вперед непременно помогут преодолеть все трудности и вызовы и создать более прекрасный и процветающий мир.

Генеральный Консул КНР в г. Иркутске, Цао Юньлун