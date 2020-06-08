Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 июня: рост в Усть-Куте, Свирске, Куйтуне, Иркутске

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 июня — это фактически одно большое красно-оранжевое пятно ( так помечают зоны, где вируса очень много и те, где он просто есть). Вот статистика - число случаев заражения в регионе - 3083. За прошедшие сутки произошел резкий скачок количества больных — 206 человек. Одновременно растет и количество тех, кто выздоровел, это, пожалуй, самое главное. Давайте посмотрим на карту более внимательно

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 июня:где инфекции нет

Таких районов очень немного, но они есть. Это Мамско-Чуйский и Жигаловский районы. Единичные случаи заражения были, но сейчас заболевшие уже вылечились в Катангском и Зиминском районах. Из этого перечня буквально сегодня исчезли Нукутский,Осинский и Заларинский районы, где заболело еще по одному человеку.

Отметим, что достаточно большой и перечень районов, где заразились коронавирусом меньше трех человек: Чунский, Казачинско-Ленский, Ольхонский, Балаганский, Усть-Илимский, Баяндаевский, Черемховский районы, города Тулун,Зима и поселок Качуг.

Двенадцать случаев зафиксировано в Тайшете , 5- в Нижнеудинском,9 - в Нижнеилимском (двое здоровы), 9- в Аларском ((двое здоровы)) районах. А из 14 заразившихся в Усть-Илимске уже вылечились 11.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 июня: что с вахтовиками

По данным оперативного штаба, из общего числа 3083 случаев заражения в больницах сейчас находится 2223 человека. Из них вахтовиков 1247, то есть немногим больше половины. По данным медиков, практически все они переносят болезнь бессимптомно. В основном вахта сосредоточена в Усть-Куте, Бодайбо, в Иркутске и Иркутском районе.

Усть-Кут с 714 случаями заражения на втором месте после Иркутска. За сутки здесь заболела на 28 вахтовиков больше (всего лечатся 518). Выписали за все время 165 человек.

Бодайбо — еще одна точка, где много вахтовиков, и среди них 265 случаев заражения. Это на 14 больше, чем накануне. Выздоровевших здесь мало -21 человек.

А вот в Иркутском районе 315 случаев, 108 из них приходилось на приехавших строителей. Сейчас больных среди них 40 человек. В самом Иркутске 120 больных вахтовиков.

В целом рабочие выздоравливают быстро.

Коронавирус в Иркутске, 8 июня: число заражений 1235

Рост числа диагнозов в Иркутске, который аккумулировал на себя большую часть случаев, снова ускорился. Если 6 июня областной центр дал большой прирост — 90 случаев за сутки, то 7 июня уже 39, а 8 снова 72. Число вылечившихся подходит к 400. По прежнему медики говорят о местном распространении заболевания, и справедливо - уже 693 случая.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 июня: районы, где риск заражения высок

Серьезно увеличивается количество диагнозов COVID 19 в Братске — сейчас 125 случаев.

Менее высокие цифры, но не менее серьезный рост числа заразившихся показывает маленький Свирск — уже 44, сутки назад было еще 30. Похожая история в Куйтуне — 40 случаев и 10 из них за прошедшие сутки. Много больных в ближайшем к Иркутску Эхирит- Булагатском районе -42. В Шелехове -29, четверо выздоровели. В Черемхово и Слюдянке -20. В Усолье-Сибирском 19, но 8 выздоровело, в Усольском районе и Бохане -16.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 июня:смотрите районы подробно