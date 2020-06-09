2020-06-09T07:18:00+03:00
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«Верим, что встанет на ноги!»: сибиряки выхаживают сбитого на трассе лисенка с переломами

Малышу вставили спицы в плечо и бедро, чтобы кости поскорее срослись
Мария КНЯЗЕВА
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«Верим, что встанет на ноги!»: сибиряки выхаживают сбитого на трассе лисенка с переломами. Фото: Иркутский зоосад«Верим, что встанет на ноги!»: сибиряки выхаживают сбитого на трассе лисенка с переломами. Фото: Иркутский зоосад
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Лежал на обочине трассы у поселка Листвянка и не мог пошевелиться. Таким небольшого лисенка на Байкальском тракте заприметили местные жители. Они поняли, что сам он с бедой не справится, и нужна помощь зоологов или ветеринаров. Решено было его везти в один из зоопарков регионального центра – Иркутский зоосад. Опасения подтвердили специалисты – у лисенка сломаны плечевая кость и бедро. Сам встать на ноги в переносном и буквальном смысле юнец бы не смог.

- Лисенку требовалась срочная операция, места переломов необходимо было зафиксировать специальными спицами, - рассказывают сотрудники Иркутского зоосада. - Опыта таких процедур у наших сотрудников не было, потому они решили обратиться к стороннему платному специалисту. В результате операция прошла успешно.

Сейчас рыжий пациент, как окрестили его сотрудники зоопарка, уверенно идет на поправку. Уплетает мясо с большим аппетитом. Еще бы! Неизвестно сколько он пролежал в пыли на обочине без еды и воды. Теперь, когда угрозы жизни лисенка миновала, нюансы до полного выздоровления все же остались - нужно, чтобы кости срослись правильно. Если этого не произойдет, есть вероятность, что лис не сможет ходить.

- Для этого в данный момент лисенок содержится в небольшой клетке, где разыграться и развернуться просто негде, - говорят в Иркутском зоосаде. - Данная мера, конечно, временная и вынужденная.

Вернется ли в дикую природу - вопрос не решенный

Специалисты определили, что лисенку около полугода. Что их удивило, так это то, что дикий звереныш быстро сдружился с людьми.

- Он с удовольствием позволяет нашим сотрудникам гладить себя, не проявляет признаков агрессии, - разводят руками сотрудники зоопарка.

Это ставит под сомнения то, смогут ли вернуть лисеныша в естественную среду обитания.

- По окончанию лечения ветеринарные врачи будут смотреть не только его состояние здоровья, но и степень привязанности к человеку, - рассказали «КП» в Иркутском зоосаде. – Если он привыкнет к людям, то будет стремиться выйти к человеку, что может обернуться трагедией.

В любом случае, ветеринары говорят о том, что делать какие-то прогнозы пока рано. Все будет зависеть от того, как срастутся кости. Со спицами лисенок будет жить 1.5 месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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