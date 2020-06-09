Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 июня. Накануне регион попал на 7 место по числу заражений по всей стране. Сегодня новых случаев меньше – 182. Общее число случаев болезни – 3266. Выписано тоже много – 77, и наконец-то выздоровевших стало больше 900. Практически каждый третий из заболевших покинул больницу. К сожалению, коронавирус –это еще и смерти. Не у каждого организм в состоянии справиться с атакой вируса. От COVID 19 умерли уже 15 человек, от обострений хронических заболеваний, в ситуации, когда человек ослаблен борьбой с инфекцией -17.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 июня: инфекции нет в трех районах

Коронавирус не добрался до дальнего Мамско-Чуйского района, держится Жигаловский, нет новых случаев на Катанге. Все. Формально нет больных Зиминском районе, но из двух больных там один выздоровел, а один умер. И особняком отмечен город Саянск с шестью заразившимися.В остальных территориях вирус зафиксирован. Поэтому смотрим, где его все-таки меньше.

По одному случаю в Казачинско-Ленском, Чунском, Усть-Илимском, Черемховском районах. Один больной сейчас в Заларинском, Нукутском, Осинском ( случаев больше, но люди вылечились). По 2-3 больных в Ольхонском, Балаганском, , Баяндаевском, Киренском, Черемховский районах, городах Тулун,Зима и в поселке Качуг. В остальных районах идет серьезный рост.

Так, 12 случаев зафиксировано в Тайшете , 5- в Нижнеудинском,9 - в Нижнеилимском и Аларском ( по двое здоровых), 11 в Усть-Удинском ( болеют сейчас шестеро) районах. А в Усть-Илимске уже вылечились 11, но за сутки прибавилось 5 новых случаев. Больны 8.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 июня: вахта

По данным оперативного штаба, из общего числа 3265 случаев заражения в больницах сейчас находится 2325 человек, в том числе 1278 вахтовиков ( на 31 больше,чем накануне больше половины). По данным медиков, практически все они переносят болезнь бессимптомно. В основном вахта сосредоточена в Усть-Куте, Бодайбо, в Иркутске и Иркутском районе.

Усть-Кут дал прирост за сутки в 31 случай, всего – 745, район на втором месте после Иркутска. При этом лечатся 515 вахтовиков, на троих меньше, чем накануне. Все потому, что выздоровели уже 199, или 34 человека. Явно положительная динамика. Но местных заболевших сейчас уже много – 30 человек.

Бодайбо — край золотодобытчиков, тоже работающих вахтой. Больных за сутки не прибавилось – те же 265 случаев. Но выздоровевших наконец стало на 16 человек больше, итого 37.

В Иркутском районе 321 случай, рост совсем небольшой – плюс 6. Напомним, что 108 из них приходилось на приехавших строителей. Сейчас больных среди них 40 человек. В самом Иркутске по-прежнему 120 больных вахтовиков.

Коронавирус в Иркутске, 9 июня: число заражений 1324

Рост числа диагнозов в Иркутске, который аккумулировал на себя большую часть случаев, снова ускорился. Если 6 июня областной центр дал большой прирост — 90 случаев за сутки, то 7 июня уже 39, 8 -72, то 9 июня - 89. Число вылечившихся -372. Словом, ситуация в городе далеко е самая радостная и уж тем более не безопасная, как к этой инфекции ни относись. Местных случаев заражения уже 778.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 июня: территории, где риск заражения высок

Серьезно увеличивается количество диагнозов COVID 19 в Братске — накануне 125 случаев, 9 июня – 141 Следом идет Ангарск -89. Что в остальных территориях, где достаточно много больных? Свирск — 45( плюс один), Куйтун — 40. Новых случаев нет. Зато в Эхирит- Булагатском районе на 11 больных больше -53. В Шелехове -34, пять выздоровели. В Черемхово -21, в Слюдянке -22. В Усолье-Сибирском 19, но 8 выздоровело, в Усольском районе 19, в Бохане -16, здесь зафиксирована одна смерть.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 июня: смотрите районы подробно