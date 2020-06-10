Коронавирус в Иркутске,10 июня: регион на первом месте в Сибири по числу выздоровевших

Коронавирус в Иркутске,10 июня. Общее число заражений на 10 июня – около 3300. Но и число выздоровевших постепенно приближается к тысяче. Как минимум это значит, что каждый третий выздоравливает. Накануне значительно выросло число больных в областном центре – больше 1300 ( причина – те самые «внутренние заражения»), в Усть-Куте много заболело, но выздоровело еще больше. Почти не осталось больных среди вахтовиков в Иркутском районе – 40 из 108 и начали наконец-то выздоравливать золотодобытчики Бодайбо. Сложная ситуация в Братске, где число заражений, резко рванув вверх, подошло к 150 и даже администрация города, после заболевания одного из сотрудников, ушла на дистанционную работу.

Ситуация с коронавирусом в Иркутске на 10 июня сложная. В то же время вирус не добрался до дальнего Мамско-Чуйского района, держится Жигаловский, нет новых случаев на Катанге. Все. Формально нет больных Зиминском районе, но из двух больных там один выздоровел, а один умер. И особняком отмечен город Саянск, где вахтовик заразил пять местных жителей.

Коронавирус в Иркутске, 10 июня: в Саянске развернут госпиталь для больных COVID-19

Были планы максимально оптимизировать число больниц, где лечат коронавирус. Но болезнь не сдается и приходится открывать новые. Так, как сообщает администрация города Саянска, пораспоряжению министерства здравоохранения Иркутской области на базе местной инфекционной больницы развернут госпиталь для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил мэр Саянска Олег Боровский. В соответствии с тем же распоряжением, бессимптомные носители вируса будут лечиться на дому. В госпитале будут проходить лечение больные с выраженной симптоматикой. Это будут жители центра региона – не только Саянска, но и Тулуна, Куйтуна, Зимы и Зиминского района.

В Саянске, по данным оперативного штаба, на 9 июня зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из заразившихся умер.

Коронавирус в Иркутске, 10 июня: по итогам недели Иркутская область в лидерах и по заболевшим, и по выздоровевшим

Подсчеты, по официальным данным, ведет информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Он проанализировал динамику количества выявленных случаев заболевания COVID-19 в регионах Сибири за две последних недели: 27 мая — 2 июня и 3-9 июня.

Две недели подряд роста числа заболевших в СФО в 2 раза превышает таковой в среднем по стране. Так, за неделю с 27 мая по 2 июня прирост в РФ составил 17%, а среди регионов СФО — 35%. Через неделю, с 3 по 9 июня : в РФ — 15%, по СФО — 29%. По росту заболеваемости Сибирь на первом месте в стране, что тормозит снятие ограничений в регионе.

Итак, сравниваем. Начало месяца, с 27 мая по 2 июня самый значительный прирост процента заболевших COVID-19 наблюдался в Иркутской области (68%), в Республике Тыва (53%) и Кемеровской области (37%). При этом в Кузбассе в целом больных в разы меньше, чем в среднем в регионе.

На прошедшей неделе совсем другая картина: самый большой прирост — в Республике Тыва (58%), где с 8 июня введен карантин во всем регионе. Республика Алтай, где произошло несколько масштабных вспышек заболевания — на 2-м месте (43%) и замыкает тройку «антилидеров» по данному показателю — Иркутская область (41%).

Кстати, сегодня процент прироста только в одном регионе РФ выше, чем в Туве — это Сахалинская область (62%); и только шесть регионов обгоняют Алтай и Иркутскую область (от 44 до 47%).

Но есть и другой показатель – число выздоровевших. За неделю с 3-го по 9-е июня в СФО отмечен самый высокий среди федеральных округов страны прирост выздоровевших по сравнению с предыдущей неделей — 47%, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 30% .

На первом месте по этой положительной статистике — Иркутская область: 102% ( то есть в 2 раза больше выздоровевших, чем неделю назад)

За ней идет Омская область (96% или так же вдвое больше).

Замыкает тройку лидеров по данному показателю — Тыва (94%, в 1,9 раза больше).

Это последние новости по коронавирусу в Иркутской области на 10 июня