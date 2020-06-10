Выборы губернатора Иркутской области состоятся 13 сентября 2020 года. Они пройдут в единый день голосования, который в этом году выпадает как раз на эту дату. По закону они должны быть назначены за 90-100 дней до их проведения, то есть с 4 по 14 июня, что и было сделано на сессии областного парламента 10 июня.

Уточним, что выборы считаются досрочными, так как предыдущий глава региона досрочно сложил свои полномочия. Напомним, Сергей Левченко подал в отставку 11 декабря 2019 года. Президент Владимир Путин принял это решение и 12 декабря назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.

- Ранее Избирком обратился в Центральную избирательную комиссию России за разъяснениями, чтобы избежать двоякого толкования, - пояснил председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев. - В ответе ЦИКа сказано, что совпадение дат очередного и досрочного голосования не влияет на правовую основу назначения выборов, соответственно, выборы губернатора должны быть досрочными.

Также Илья Дмитриев добавил, что кандидаты в губернаторы должны будут пройти муниципальный фильтр - собрать подписи. Он напомнил, что на пост главы региона могут претендовать, как самовыдвиженцы, так и представители политических партий. Только самовыдвиженцы должны собрать помимо подписей от глав и депутатов муниципальных образований еще и подписи избирателей.

Важно, что досрочные выборы не предполагают, что в них сможет участвовать кандидат, который ранее сложил с себя полномочия (досрочно) с поста губернатора. А, значит, экс-губернатор Сергей Левченко, который ранее заявил о намерении избираться, вероятно, не сможет участвовать в выборах.

«В противном случае лицо, которое досрочно оставило пост, получает политические выгоды, поэтому пассивное право всех участников должно быть защищено, - сказал на сессии ЗС Заслуженный юрист РФ Сергей Шишкин. - Люди, выходящие на старт к 13 сентября, должны быть в равных условиях.

Большинством депутатов проголосовали за проект о назначении досрочных выборов в Иркутской области 13 сентября.