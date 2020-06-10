Сибирячка с подельниками ограбила своего любовника и его жену

Женатый житель Улан-Удэ Владимир (имя изменено, Прим. ред.) завел себе любовницу, и едва не лишился из-за этого всех своих сбережений, а главное, чуть было не погиб. В феврале 2019 года во время очередного своего похода налево, 58-летний мужчина обмолвился своей новой пассии Екатерине (имя изменено), что недавно продал автомобиль, и выручил за него кругленькую сумму денег. Еще и рассказал, что всю сумму положил на банковский счет, привязанный к мобильному банку.

Всю эту информацию, женщина, которая судя по всему, не собиралась строить с ухажером серьезные отношения, пересказала компании своих 8 приятелей с криминальным прошлым. Один из друзей, недолго думая, предложил ограбить любовника подруги. Та оказалась только «за». Вскоре товарищи вместе разработали план. По нему, Екатерина повела ничего не подозревающего Владимира в кафе, где стала накачивать его алкоголем. В это время двое ее друзей попытались похитить куртку мужчины с его телефоном. Но «операция» сорвалась. Их заметила администратор заведения, которая спугнула преступников и рассказала обо всем Владимиру.

В тот же вечер сообщники разработали план Б. Следуя ему, Екатерина повела уже опьяневшего «любимого» мужчину в свою квартиру для уединения. Остальные участники заговора ждали в подъезде и, выбрав момент, проникли в квартиру, похитили телефон и банковскую карту Владимира. Но и здесь друзей ждала неудача. У него на счету вместо нескольких сотен тысяч рублей, оказалось лишь… 1,5 тысячи рублей. Но даже после этого, сдаваться горе-грабители не собирались и один из них, всего за несколько минут, разработал уже третий по счету план.

- Сейчас мы ворвемся внутрь, и я представлюсь мужем Кати, - предложил он. – За интимную близость буду требовать с любовника деньги.

Остальные эту идею одобрили. Ворвавшись, они избили Владимира, но ни копейки у него не нашли. Забрав ключи от его квартиры, они поехали ее грабить. А там находилась законная жена Владимира. Угрожая ей ножом, сообщники похитили деньги, драгоценности и вещи на сумму более 335 тыс. рублей. Правда, продать ничего из награбленного не успели, так как были задержаны по горячим следам.

- В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Кража», «Разбой», Незаконное лишение свободы», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Расследование уже завершено и направлено в суд.

Как сложилась дальнейшая семейная жизнь Владимира, неизвестно. Не исключено, что его еще ждет еще один судебный процесс. Только теперь - бракоразводный.

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