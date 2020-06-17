«Великая Победа - Стена Памяти»: иркутянка Зоя Порошенко пела раненым в военном госпитале

«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Великую Отечественную войну Зоя Порошенко встретила 15-летней девчонкой. И под лозунгом «Все для фронта!» пошла работать на патронный завод в Иркутске. Пришлось освоить токарный, шлифовальный, автоматно-револьверный станки.

Сегодня Зое Порошенко – 90 лет. Она ветеран тыла. Но 1940-е помнит, будто все было вчера.

- Я еще ходила в госпиталь на Польских Повстанцев, у меня была гитара. Я пела ребятам, нашим военным, раненым, романсы и песни, - рассказывает Зоя Порошенко.

Воспоминания ветеранов войны и тыла из Иркутской области - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».