Камеры видеофиксации от Байкала до границы с Монголией расстреляли

Трасса А-333 Култук -Монды-граница с Монголией начинается от южной части побережья Байкала на рубеже Иркутской области и Бурятии и идет через курортные зоны Аршана и Ниловой пустыни к Саянам, к государственной границе с Монголией. Расстояние небольшое, чуть больше 200 километров. Камеры видеофиксации именно на этой трассе обычно разбивают вандалы. В этот раз их расстреляли, практически все. Дорожники обратились за помощью в полицию.

"Современные устройства исправно функционируют на всех дорогах. Тем не менее, камеры, установленные на дороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией наиболее подвержены вандальным действиям. На этой трассе в период курортного сезона значительно возрастает интенсивность дорожного движения. В настоящее время практически все комплексы в Тункинском районе выведены из строя из-за расстрела", - сообщает Упрдор "Южный Байкал"

Дорога из Иркутска на Арщан.

Дорожники считают, что камеры мог расстрелять кто-то из тех, кто ехал на отдых в Тункинскую долину и отмечают, что " из-за отсутствия видеоконтроля отдыхающие могут двигаться с превышением скоростного режима, что создает опасность не только для водителя и пассажиров, но и для жителей Тункинского района".

Так ли это, кто и зачем расстрелял устройства вплоть до горной местности, ведущей к границе, точно сказать нельзя. Это дело полиции. Отметим только, что на турбазах и в санаториях Аршана сейчас размещают только жителей Бурятии после тщательной проверки документов об отсутствии коронавируса. В управлении дороги предупреждают, что за такой вандализм грозит срок до 5 лет заключения.