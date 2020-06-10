2020-06-10T08:17:28+03:00
Происшествия

Камеры видеофиксации от Байкала до границы с Монголией расстреляли

Дорожники Бурятии обратились за помощью к полицейским
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Камеры видеофиксации от Байкала до границы с Монголией расстреляли. Фото: Упрдор "Южный Байкал".Камеры видеофиксации от Байкала до границы с Монголией расстреляли. Фото: Упрдор "Южный Байкал".
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Трасса А-333 Култук -Монды-граница с Монголией начинается от южной части побережья Байкала на рубеже Иркутской области и Бурятии и идет через курортные зоны Аршана и Ниловой пустыни к Саянам, к государственной границе с Монголией. Расстояние небольшое, чуть больше 200 километров. Камеры видеофиксации именно на этой трассе обычно разбивают вандалы. В этот раз их расстреляли, практически все. Дорожники обратились за помощью в полицию.

"Современные устройства исправно функционируют на всех дорогах. Тем не менее, камеры, установленные на дороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией наиболее подвержены вандальным действиям. На этой трассе в период курортного сезона значительно возрастает интенсивность дорожного движения. В настоящее время практически все комплексы в Тункинском районе выведены из строя из-за расстрела", - сообщает Упрдор "Южный Байкал"

Дорога из Иркутска на Арщан.

Дорога из Иркутска на Арщан.

Дорожники считают, что камеры мог расстрелять кто-то из тех, кто ехал на отдых в Тункинскую долину и отмечают, что " из-за отсутствия видеоконтроля отдыхающие могут двигаться с превышением скоростного режима, что создает опасность не только для водителя и пассажиров, но и для жителей Тункинского района".

Так ли это, кто и зачем расстрелял устройства вплоть до горной местности, ведущей к границе, точно сказать нельзя. Это дело полиции. Отметим только, что на турбазах и в санаториях Аршана сейчас размещают только жителей Бурятии после тщательной проверки документов об отсутствии коронавируса. В управлении дороги предупреждают, что за такой вандализм грозит срок до 5 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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