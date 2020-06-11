Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 июня: когда болезнь пойдет на спад, какие планы по открытию турбаз, гостиниц и кафе

Коронавирус в Иркутске, 11 июня. По всей стране снимаются ограничения. Открываются парки, начинают принимать отдыхающих курорты ( правда, с оглядкой и ограничениями), много где уже и рестораны открылись. Страна выздоравливает. В Сибири открывать туризм пока не торопятся. Число больных растет ежедневно. В Иркутской области ситуация такая же. В регионе около тысячи вылечившихся от коронавируса. Но и число заразившихся большое, больницы пополняются, там около 2, 5 тысяч пациентов. Когда же регион «пойдет на поправку»?

Коронавирус в Иркутске, 11 июня: когда выйдем на плато

Мы задали вопрос о том, когда же болезнь в регионе выйдет на то самое плато, после которого возможно снятие ограничений, эпидемиологу. Общий прогноз таков: заболеваемость коронавирусом в Иркутской области пойдет на спад не раньше 21 июня. И вот почему.

-Кколичество выздоравливающих еще ни о чем не говорит, - объясняет эпидемиолог, ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии ИГМАПО Юрий Лысанов. -–Ведь специфического лечения, каких-то особых препаратов именно от этого вируса нет. Человек заболел – и он точно будет две недели в стационаре. А потом, если все обойдется без осложнений, их и выпишут. Что мы сейчас и видим. Сейчас выздоравливают те, кто оказался в больнице в конце мая. Еще через 5 дней их будет гораздо больше, потому только, что и диагноз COVID-19 в первых числах июня ставили чаще. Это не говорит, к сожалению, об улучшении эпидемической ситуации. Это показатель того, что врачи работают ответственно и оказывают максимально возможную помощь. Что касается роста заболеваемости, то и тут причина в том, что Сибирь всегда отстает по времени начала любых респираторных заболеваний, которые идут обычно с запада, на пару недель от Москвы. Как раз примерно в начале июня столица прошла максимум. У нас он возможен приблизительно 14 июня, а о выходе на плато можно будет говорить еще через неделю, когда и наступит время для дополнительного снятия ограничений.

Коронавирус в Иркутске: когда на Байкале откроют туристический сезон

Накануне, на заседании оперативного штаба, обсуждали вопрос о том, когда откроется туристический сезон на Байкале, начнут работать гостиницы и турбазы. Специалисты пришли к выводу, что пока снять ограничения невозможно, поскольку число заболевших растет.

-Вся страна постепенно выходит из ограничительных мер. Мы тоже начинаем снимать запреты на деятельность предприятий и организаций. Но делать это надо осторожно, так как у нас все-таки большой прирост заболевших, - отметил глава региона Игорь Кобзев.

- Эти несколько месяцев стали для отрасли тяжелым испытанием. Мы понимаем, в каком положении оказались сегодня представители ресторанного и гостиничного бизнеса из-за введенных в области ограничений, - отметил глава региона.

Однако уровень распространения коронавируса пока не снижается. Стопроцентная отмена ограничительных мер может спровоцировать вторую волну инфекции. И Роспотребнадзор поэтому не дает добро на открытие гостиниц и ресторанов. В то же время обозначены сроки, когда можно вернуться к обсуждению темы. Как раз через десять дней, когда наступление вируса все же должно утихнуть.

- Необходимо разработать четкий план мер по выходу из режима ограничений. В том числе учесть возможную перегрузку учреждений здравоохранения, а также предусмотреть возможность тестирования туристов. Требования санитарного контроля должны быть ужесточены, - сказал Игорь Кобзев. – В течение десяти дней мы должны вместе найти конструктивное решение проблемы.

Один из вариантов выхода из режима ограничений – зонирование территорий. Сейчас специалисты определяют красные, жёлтые и зеленые зоны распространения коронавируса. В каждой зоне ограничительные меры будут применяться в зависимости от эпидобстановки. Не исключено, что в некоторых районах они могут быть полностью сняты раньше, чем в целом по области.

Коронавирус в Иркутске: пожилых медицинские бригады будут обслуживать на дому

О том, что пора возобновлять работу поликлиник, говорили уже не раз. Люди болеют и, несмотря на то, что экстренная помощь оказывается, этого мало.

– Много жалоб поступает от пожилых людей. Они не могут попасть в больницу на прием к лечащему врачу или узкому специалисту из-за ситуации с коронавирусом. Необходимо в срочном порядке организовать работу медицинских бригад, чтобы оказывать жителям медицинскую помощь, - дал поручение Игорь Кобзев.

Открывать медучреждения пока опасно. Но консультировать пациентов врачи будут уже в ближайшее время.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 11 июня.