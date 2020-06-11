2020-06-11T09:17:08+03:00
Общество

День России 2020 в Иркутске: танцы, песни, кулинарный марафон и чтение стихов

Программа праздника на День России 2020 в Иркутске
Мария КНЯЗЕВА
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День России 2020 в Иркутске: танцы, песни, кулинарный марафон и чтение стиховДень России 2020 в Иркутске: танцы, песни, кулинарный марафон и чтение стиховФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Праздник, объединяющий всю страну, завтра будут отмечать и иркутяне. День России 2020 в Иркутске, конечно, будет выходным днем. Однако, в условиях режима самоизоляции в Приангарье, все праздничные мероприятия 12 июня пройдут онлайн.

Споем все вместе!

Но в этом есть и свои плюсы. Можно успеть «побывать» сразу в нескольких местах за день. Например, в Музыкальном театре. Горожанам в этот день артисты подарят целый плейлист видеороликов на патриотическую тематику.

«В плейлист #ДЕНЬРОССИИ вошел фрагмент из авторского спектакля «Он ангел. Он черт…», посвященного Сергею Есенину», - рассказали в Иркутском музыкальном театре им. Н.М. Загурского. – «Стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная…» исполнил солист Станислав Чернышев».

Также под этим хэшиегом можно будет найти танец «Калинка» в исполнении солиста балета и воспитанников детской студии. Ребята станцуют на фоне скульптуры Бабра в 130-ом квартале. Сибиряки смогут в этот день насладиться стихами, песнями и фрагментами постановок из балетов, фолк-мюзиклов. Специально в День России 2020 в Иркутске артисты записали праздничный концерт в пустом зале и покажут его на своем официальном Youtube-канале 12 июня в 20.00. Доступен к просмотру он будет и в субботу, 13 июня.

Артисы Музыкального театра записали концерт в пустом зале. Фото: Иркутский музыкальный театр

Артисы Музыкального театра записали концерт в пустом зале. Фото: Иркутский музыкальный театр

День России 2020 в Иркутске: Александр Невский в Срединном мире

Историческую драму с таким названием представит к показу Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова.

«Постановка была осуществлена в соавторстве Марины Варбут и лауреата Государственной премий СССР, России и Республики Саха, Народного артиста России Андрея Борисова», - сообщают региональные власти. – «Спектакль «Александр Невский в Срединном мире» затрагивает важный период становления нашего государства, вызывая чувство принадлежности к своей стране, к её великому прошлому».

Транслировать постановку будут только 24 часа.

Синее небо и «Россия в объективе»

Солисты Областной филармонии также приготовили иркутянам подарок в День России 2020 в Иркутске. Записали для горожан два музыкальных ролика. Обладательница народного вокала Вероника Леонова спела песню «У России небо синее», а Мунко Батомункуев – «Зачарованная даль».

Внесли свою лепту в празднование 12 июня и артисты Театра пилигримов. Они сняли видеоклин на песню группы «Алиса» «Небо славян».

А учащиеся и педагоги Иркутского областного колледжа культуры призывают всех в День России 2020 в Иркутске рассказать о своих любимых местах нашей страны. Онлайн-флешмоб они назвали «Россия в объективе». Публикуйте фото в соцсетях и подписывайте, чем вам дорога именно эта локация.

День России 2020 в Иркутске: Накроем на стол!

Если любите кулинарию, то ищите в этот день в соцсетях хэштеги #КухниРоссии, #МыРоссия, #МыВместе, #ЯЛюблюТебяЖизнь.

«Представители национально-культурных организаций Иркутска проведут кулинарный онлайн-марафон «Кухни России», - рассказали в пресс-службе Правительства Иркутской области. – «Они будут готовить у себя дома блюда национальных кухонь России, затем опубликуют ролики в соцсетях».

День России 2020 в Иркутске: О народах Сибири

В Иркутской областной детской библиотеке им. Марка Сергеева День России 2020 отметят чтением стихов. Онлайн-акцию «Родины свет»: читаем стихи иркутского поэта Анатолия Горбунова» можно будет посмотреть на сайте учреждения. Там же покажут слайд-путешествие «В ладонях Саянских гор: история, традиции, культура тофалар». Он расскажет о жизни уникального народа, самобытных жителях горных районов. Сайт библиотеки.

Что можем мы сами

Жители Приангарья активно участвуют в удаленном праздновании. Многие украсили окна своего дома в рамках #окнаРоссии триколором, рисунками или наклейками. У кого есть дома флаги Российской Федерации, устанавливают и их.

Кроме того все сибиряки могут принять участие во всероссийской акции #РусскиеРифмы. Нужно всего лишь прочесть стихи русских поэтов, записать свое выступление на видео и опубликовать в соцсетях с хэштегом #РусскиеРифмы. По этому хэштегу уже можно найти выступления иркутских актеров, литераторов, музыкантов.

СПРАВКА «КП»

День России — государственный праздник Российской Федерации. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР 1990 года — 12 июня. В народе его еще называют «Днем независимости России».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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